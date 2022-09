Brynäs har tagit säsongens första segern. Men vinsten kom efter ett omdiskuterat mål. Först dömde domarna mål, sen dömde de bort det - och sen dömde de återigen mål sedan Mikko Manner ilsket dragit fram sin iPaden för att domarna skulle ringa på det igen.

– Vår videokille kunde zooma in, säger Manner.

– Vi får lita på att de har alla vinklar och tar rätt beslut, säger Örebros Niklas Eriksson.

Brynäs besegrade Örebro med 3-2, sedan Greg Scott avgjort med bara 18 (!) sekunder kvar. Det var Gävlelagets första seger för säsongen, efter de tre inledande förlusterna.

Men det var inte avgörandet som blev den stora snackisen, utan Brynäs 2-1-mål i början av den tredje perioden. Samuel Johannesson tog ett skott som styrdes in i mål - men frågan var bara vem som hade styrt in pucken? Domarna dömde initialt mål, men videogranskade sedan. Efter ett par minuters TV-tittande dömdes målet bort. Det skapade stor ilska hos Brynäs, och Mikko Manner ryckte fram sin iPad, pekade febrilt på skärmen och menade att det inte alls var Brynässpelaren Johan Larsson som hade styrt in pucken via en sparkrörelse - utan att styrningen kom från en Örebroback.

– Jag sa bara att vår videokille kunde zooma in situationen, och Johan sa det också (att han inte var på pucken). Jag hoppas alla beslut som tas när det görs mål blir rätt, sade Manner på presskonferensen.

Och jodå, Manner fick rätt. Sammanlagt videogranskades målet i ungefär tio minuter innan domarna till sist pekade på mittcirkeln och klargjorde att Brynäs tagit ledningen med 2-1. De menade då att pucken hade styrts in via en Örebrospelare.

– Alla tränare vill så mycket att alla beslut kommer på vår sida. Domarna sa att pucken studsade på deras ben. Jag försökte göra litegrann, men man kan inte kontrollera domsluten. Vi hade tur den här gången, sade Manner.

“Tycker det ser ut som att den tar på Johan”

Örebrotränaren Niklas Eriksson var inte lika säker på att pucken gått via en Örebrospelare och in.

– Jag tycker det ser ut som att den tar på Johan (Larsson). Men jag får lita på att de har alla vinklar och att alla beslut blir rätt. Blir det rätt blir det bra.

41:01 @brynas - @orebrohockey Efter videobedömning framgår det att pucken spelades i mål utan att pucken sparkades i mål. Pucken går in via backen i mål. Därav, mål. Detta enligt regel 78.4-78.5 ”Mål”: https://t.co/5NXPbFMBsD #SHL #twittpuck pic.twitter.com/kUYUj7dWiF — SHLsituationsrum (@SHLsituationer) September 27, 2022

Brynäs vann skotten med 40-15 (!) men det dröjde alltså till 19:42 i den tredje perioden innan avgörandet kom. Örebro lyckades nämligen kvittera till 2-2 trots Brynäs klara spelövertag.

– Vi gör det där målet och då är det surt att inte få med sig någon poäng. Men över 60 minuter är Brynäs bättre, menar Niklas Eriksson.

Både Brynäs och Örebro står på fem poäng efter fyra spelade matcher.

