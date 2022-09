Linus Söderström har tagit med sig sin fina form från försäsongen in i SHL-säsongen. I Skellefteås 6–0-vinst mot Färjestad i kväll stod han för några spektakulära räddningar.

– Det blir väl årets räddning, säger Max Lindholm i C More.

Linus Söderström har inlett i Skellefteå med stil. Efter en debut där han höll Leksand till ett mål, klev han ut i kvällens möte mot Färjestad och dominerade.

Den nya burväktaren klev fram, inte en, utan två gånger och såg till att hålla pucken utanför nätet när det nästintill såg omöjligt ut.

Det första läget kom cirka fem minuter in i den andra perioden. Ett skott från blålinjen i numerärt överläge blev en retur för Färjestads Marcus Nilsson. Nätet var helt öppet, men Linus Söderström hade inte gett upp. Burväktaren slängde upp handskarna och höll skottet från att passera mållinjen. En räddning som även om det är tidigt på säsongen, kan bli en av de mest imponerande under säsongen.

– Det är utmärkt. Kanon vilken räddning han gör där, speciellt den på Lillis. Den är helt orimlig. Det blir väl årets räddning, säger Max Lindholm i C More.

Det dröjde sedan inte länge innan Söderström fick agera hjälte igen. En retur plockades ner med en handsken av Mikael Lindqvist precis vid det öppna målet, men Söderström svängde runt och lyckade på något sätt hålla pucken från att passera mållinjen, sprattlande på isen.

– Det är ju noterbart att Michael Lindqvist inte får träff på den där pucken och den är inte i mål. Det kan inte bli mycket närmare. Han missar alltså pucken när han ska trycka in pucken, säger kommentatorn Lars Lindberg.

WOW! Otrolig räddning av Linus Söderström 🔥 pic.twitter.com/7ycFjNDB4F — C More Hockey (@cmorehockey) September 27, 2022

"Otroligt mycket utvisningar"

Den händelserika perioden tog inte slut där. Två frilägen av Andreas Wingerli gav nyförvärvet chansen att göra både 3–0 och 4–0. Istället dröjde det till 14.30 spelade av perioden innan Max Lindholm klev fram och gjorde 3–0-målet. Ett mål som även blev Lindholms första i Skellefteåtröjan.

Victor Ejdsell fick i slutet av perioden även chansen att punktera Söderströms nolla på straff, men även där höll 26-åringen tätt.

När andra perioden summerades hade de båda lagen dragit på sig sex utvisningsminuter var, vilket drog upp totalen till 22 minuter efter två perioder. Matchen slutade med totalt 26 utvisningsminuter.

– En kväll med mycket powerplay och boxplay. Otroligt mycket utvisningar. Vår box är fantastiskt. Jag tror jag aldrig sett en spelare blocka så många skott som Tom Kühnhackl, så det är fruktansvärt kul att se, säger Rickard Hugg i C More efter matchen.

"Han räddar oss i andra perioden"

I den sista perioden drog Skellefteå sedan iväg. Rickard Hugg gjorde två mål i sista perioden och Axel Sandin Pellikka kunde sätta 5–0. Ett mål som dessutom var hans första i Skellefteåtröjan.

Även om siffrorna rann iväg är Hugg efter matchen inne på att Söderström räddade laget.

– Han kommer in och har gjort två supermatcher. Har räddar oss i andra perioden. Han räddar straff och han räddar öppen kasse och allt möjligt, så det är bra att ha två målvakter som slåss om förstaspaden.

