Skellefteå har startat säsongen lite trevande med bara en seger på första tre matcherna. Men mot Rögle visade laget klass och vann med 5-2.

– Vi spelar riktigt bra och vinner mycket momentum, säger hela ligans poängkung Jonathan Pudas i C Mores sändning.

Det var en svängig match mellan Skellefteå och Rögle.

Men hemmalaget visade sig vara snäppet starkare och skickade hem skåningarna lottlösa. Det efter en mäktig inledning på matchen där västerbottningarna dominerade.

Redan efter sju minuter hade man tagit ledningen med 2-0 genom mål av Jonathan Pudas och Joakim Lindström.

– Grym förstaperiod. Hade powerplay varit som tidigare hade vi runnit iväg. Vi hade bestämt oss och gör en bra match. Det ger oss vind i seglen att vinna mot Rögle, säger Jonathan Pudas till C More efter segern.

Ledningen stod sig in till mitten av den andra perioden, då Marco Kasper hittade en reducering, något som gjorde att Rögle kom in i matchen på allvar. Men Skellefteå kunde rida ut den värsta stormen och ha med sig ledningen in till den sista akten.

Målrik sista period

Där lyckades Arvid Lundberg omgående sätta 3-1 bakom Christoffer Rifalk. Rögle var däremot inte redo att kasta in handduken än utan bara drygt tre minuter senare gjorde Adam Engström sitt första SHL-mål och gav bortalaget kontakt igen.

Bara för att se Oskar Nilsson göra 4-2 minuten senare.

Ett mål som skulle göra gapet mellan lagen ointagligt. Med fem minuter gjorde Rögle ett sista, desperat försök att komma tillbaka och tog ut målvakten. Något som resulterade i ett andra mål av Jonathan Pudas och 5-2 till Skellefteå, ett resultat som stod sig matchen ut.

– Det är en blek insats av oss, ändå är vi med och har chansen att vinna. Ingen jättebra insats utan vi kan bättre än så här. Skellefteå är hetare än oss och lite mer på hugget. Det är jobbigt att spela när man förlorar 50-50 puckarna, säger Anton Bengtsson.

Matchfakta

Skellefteå – Rögle 5-2

Mål: 1-0 Jonathan Pudas (Måns Forsfjäll, Filip Sandberg), 2-0 Joakim Lindström (Andreas Wingerli), 2-1 Marco Kasper (Linus Sjödin, Tony Sund), 3-1 Arvid Lundberg (Max Lindholm), 3-2 Adam Engström (Daniel Zaar, Adam Tambellini), 4-2 Oskar Nilsson (Filip Sandberg, Albin Sundsvik), 5-2 Jonathan Pudas.

TV: Richard Gynge om saknaden av Robert Rosén

