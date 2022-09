2-0 till MoDo efter 20 minuter blev 2-4 för AIK efter två perioder innan ställningen blev 5-5 under ordinarie tid.

Sedan klev Richard Gynge fram och avgjorde för AIK i den galna premiärmatchen efter att klockan passerat 23 på kvällen.

– Jag har två små döttrar hemma så jag brukar sova vid 21 på kvällen, säger Gynge till C More.

Det blev en galen avslutande match i premiäromgången mellan MoDo och AIK då det gjordes tio mål under ordinarie tid och svängde både fram och tillbaka. Till slut kunde dock AIK vinna matchen med 6-5 efter straffläggning.

MoDo inledde matchen bäst och fick 1-0 redan efter knappa två minuter då nyförvärvet Johan Södergran hittade nätet. I slutet av den första perioden utökade hemmalaget också till 2-0 då Oscar Pettersson blev målskytt.

Men i den andra perioden blev det en helt annan matchbild då MoDo tappade sitt fina spel från första perioden och AIK tog i stället över helt och hållet och gjorde fyra raka mål.

Först reducerade stockholmarna genom en kontring där Zion Nybeck skickade in pucken i mål. Kvitteringen sattes av Axel Wemmenborn. Precis i slutet av mittperioden kom också ledningsmålet då Oscar Nord styrde in 2-3 i slutminuten. Bara 21 sekunder senare kom även 2-4 när Daniel Muzito-Bagenda höll sig framme och AIK hade alltså chockat MoDo genom att vända 2-0 till 2-4. Bortalagets fyra mål kom inom loppet av nio minuter.

“Vi var ju lite skitnödiga”

AIK-backen Albert Lyckåsen var då väldigt nöjd med spelet.

– Vi börjar spela hockey. Vi var ju lite skitnödiga där i första perioden så det var skönt att vi kunde börja lira lite. Nu är det bara att fortsätta, sade Lyckåsen till C More i periodpausen.

Någon som dock inte alls var nöjd var MoDo:s tränare Mattias Karlin som var märkbart besviken över sitt lags insats i andra perioden.

– Det hände inte ett skit. En period där vi ger bort tre mål helt och hållet, ett är ju olyckligt i deras powerplay men de tre andra är ju gratismål. Det är svårt att spela hockey när man står still och funderar. Nu åker vi runt och läser spelet men rör inte på fötterna och då är det svårt att spela hockey, säger Karlin till C More och fortsätter:

– Det var inte den bästa känslan i omklädningsrummet, mycket irritation. Jag hoppas vi kan ta ut det på isen.

MoDo fick dock kontakt igen i den tredje perioden. Nästan helt från ingenstans åkte Oscar Pettersson upp och smällde till reduceringen för hemmalaget, hans andra mål i matchen. Bara några minuter senare lyckades MoDo kvittera då Sebastian Ohlsson fick stå helt fri inne i slottet och rakade in 4-4-målet.

Men efter en stark MoDo-press så var det i stället AIK som avancerade och satte 4-5 då Oskar Magnusson stod för ett läckert handledsskott upp i krysset bakom Kristers Gudlevskis. Men inte heller den ledningen höll då MoDo kvitterade med mindre än två minuter kvar då nyförvärvet Rihards Marenis sköt sitt första mål i nya klubben efter en snygg passning av Josh Dickinson. Därmed väntade förlängning i den här galna premiärmatchen.

“Det blir lite rock’n’roll”

I overtime svängde det fram och tillbaka där båda lagen hade flera frilägen utan att få pucken i nät. I stället skulle det krävas straffar för att skilja lagen åt. Där gjorde AIK mål på alla tre straffar där Dalibor Dvorský, Richard Gynge och Zion Nybeck alla blev målskyttar för att se till att bortalaget lämnade arenan med två poäng.

Richard Gynge var sedan nöjd med segern – men var även trött efter den sena matchstarten.

– Vi var passiva och lite skraja i första perioden men sedan släpper det helt. Vi tar ledningen men det blir lite rock’n’roll efter det. Det var jätteskönt att vinna här uppe, det är inte lätt. Det märktes att det var lite nerver och rost men sedan tar vi tag i det och vinner kamperna där ute. Det är riktigt starkt, säger Gynge till C More och fortsätter:

– Det är en lång dag, klockan är halv nio när vi börjar lira. Jag har två små döttrar hemma så jag brukar sova vid nio på kvällen. Det syntes ju i sudden här.

MoDo – AIK 5–6 OT (2-0,0-4,3-1,0-0,0-1)

MoDo: Oscar Pettersson 2, Johan Södergran, Sebastian Ohlsson, Rihards Marenis.

AIK: Zion Nybeck, Axel Wemmenborn, Oscar Nord, Daniel Muzito-Bagenda, Oskar Magnusson, Richard Gynge (avgörande straff).

