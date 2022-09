William Eklund ödslar ingen tid på att visa framfötterna. Svensken stod för två mål, varav det avgörande övertidsmålet, när San Jose Sharks besegrade Anaheim Ducks rookielag med 3–2.

Under natten till lördag, svensk tid, inleddes NHL Rookie Faceoff i San Jose där Sharks, Anaheim Ducks, Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings och Arizona Coyotes rookielag deltar.

William Eklund ödslade ingen tid att visa varför han vill vara med och utmana om en ordinarie plats i Sharks den här säsongen. Tidigt i den tredje perioden öppnade “Lill-Fimpen” sitt målkonto i rookieturneringen efter att han hittat fri yta i slottet och avslutat med ett vasst handledsskott, innan han klev fram i förlängningen och blev stor matchvinnare för Sharks rookielag.

Avgjorde med snurrfint

Bara 30 sekunder in i övertiden skrinnade Eklund in i Ducks zon, utmanade Ducks-försvaret och snurrade bort backen med en snurrfint innan han lyfte in segerpucken bakom Anaheim-målvakten.

Eklund siktar på att ta en ordinarie plats i San Jose Sharks den här säsongen efter att under fjolårssäsongen fått inleda säsongen med NHL-klubben, innan han skickades hem till Djurgården efter nio matcher med Sharks.

Den tidigare Skellefteåmålvakten Strauss Mann vaktade kassen för Sharks och noterades för 35 räddningar i segermatchen. 24-åringen skrev i våras på ett ettårigt kontrakt med NHL-klubben efter att ha imponerat mellan Skellefteås stolpar den gångna säsongen.

***

En annan tidigare Skellefteåspelare i Linus Karlsson lyckades skriva in sig i målprotokollet när hans Vancouver Canucks besegrade Calgary Flames med 3–0 i en annan rookieturnering. Karlsson fastställde slutresultatet till 3–0 efter att ha prickat in sitt mål i tom kasse. Forwarden stod även för en assist i matchen.

***

Alexander Holtz blev, liksom William Eklund, både tvåmålsskytt och övertidshjälte för sitt New Jersey Devils mot Buffalo Sabres i natt. Den svenske stortalangen kvitterade matchen med mindre än två minuter kvar att spela av ordinarie matchtid, innan han dundrade in det avgörande 4–3-målet.

