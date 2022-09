Det blev seger för Rögle i SHL-premiären mot Brynäs trots att de höll på att tappa matchen.

Det var stjärncentern Adam Tambellini som klev fram med ett läckert mål i förlängningen för att skjuta segern till Rögle.

– Vi spelade bra under matchen och jag är glad att vi vann, säger han till C More.

Rögle BK vinner SHL-premiären mot Brynäs IF efter en väldigt svängig tredje period.

Det var 1-1 inför den tredje perioden men nye backen David Sklenicka gav Brynäs ledningen tidigt i perioden.

Men Rögle vände på matchen. Först fick Dennis Everberg en straff som han missade men bara 29 sekunder senare kvitterade Ludvig Larsson till 2-2.

Några minuter senare small det sedan för Rögle med dubbla backmål inom loppet av 30 sekunder, först Samuel Jonsson för 3-2 innan William Wallinder satte 4-2.

Brynäs vägrade dock att ge sig då stjärnvärvningen Johan Larsson petade in en retur för 4-3 och med drygt tre minuter kvar att spela så kom även 4-4 då Nick Olesen blev målskytt. Det tvingade fram en förlängning och väl där var det stjärnan Adam Tambellini som klev fram och avgjorde för Rögle.

“Det är ett speciellt ställe här”

Tambellini gör allt på egen hand och fintar bort Brynäsbacken för att elegant lägga in pucken i mål för att se till att Rögle tar sin första seger för SHL-säsongen.

– Bra start för vår grupp. Vi spelade bra under matchen och jag är glad att vi vann. Vi hade velat behålla ledningen men saker och ting händer men vi lyckades knipa det i overtime, säger Tambellini efteråt och hyllar publiken:

– Det är en grym atmosfär och det är väldigt roligt att spela här. Det känns som att det är såhär varje kväll. Det är ett speciellt ställe här.

Brynäs tappade 1-2 till 4-2 men hämtade sedan upp till 4-4 och tränaren Mikko Manner var sedan stolt över insatsen trots förlusten.

– Det var något speciellt. Vi hittade en väg att komma tillbaka och som tränare är man riktigt stolt. Man måste vara tacksam när man gör en sådan comeback borta mot en av de bästa klubbarna i ligan, säger Manner.

Rögle – Brynäs 5–4 OT (1-0,0-1,3-3,1-0)

Rögle: Daniel Zaar, Ludvig Larsson, Samuel Jonsson, William Wallinder, Adam Tamnellini.

Brynäs: Linus Ölund, David Sklenicka, Johan Larsson, Nick Olesen.

