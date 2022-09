Efter tre raka vinster kom nu Frölundas första förlust i årets CHL.

Göteborgarna förlorade med 5-3 borta mot tjeckiska Mountfield.

Frölunda hade inlett bra i Champions Hockey League med tre raka segrar och ledde sin grupp men under lördagen kom första plumpen.

Nere i Tjeckien förlorade nämligen Frölunda med 5-3 då hemmalaget Mountfield vann efter att ha skjutit fyra raka mål under den andra och tredje perioden.

Det var Frölunda som tog ledningen i powerplay efter att Ryan Lasch passat fram till nyförvärvet Jere Innala som skickade in pucken i nät via ett direktskott.

🚨! GOAL !@frolunda_hc take advantage of the "five on three" powerplay putting them in the lead!🚀🔥@frolunda_hc 1 - 0 @MountfieldHK #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/i5eBwagZ7V