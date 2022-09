Danny DeKeyser har spelat hela sin NHL-karriär i Detroit Red Wings.

Men efter tio år i Detroit är han nu på väg att byta NHL-klubb – backen är nämligen klar för ett provspel hos Vancouver Canucks.

Danny DeKeyser har tidigare varit en viktig back för Detroit Red Wings och den senaste säsongen var han också assisterande kapten för klubben.

Men efter att hans sexårskontrakt med Detroit (som var värt fem miljoner dollar per säsong) gick ut i somras så fick DeKeyser inte förlängt och han har därefter varit free agent men nu kan en lösning vara på gång för den 32-årige backen.

Amerikanen skriver nämligen ett tryout-kontrakt med Vancouver Canucks och han kommer vara med på lagets träningsläger för att försöka spela till sig ett kontrakt hos NHL-laget.

Vancouver Canucks General Manager Patrik Allvin announced today that the club has signed Danny DeKeyser to a professional tryout.



