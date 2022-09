Regerande CHL-mästarna tar sin fjärde raka seger och säkrar därmed slutspelsplatsen.

Det efter 5-1 mot Katowice när Adam Tambellini stod för 2+1 i matchen.

– Det var skönt att få igång vårt powerplay, säger Tambellini till SVT efter segern.

Rögle gick in i lördagens drabbning mot polska Katowice med tre raka raka vinster i CHL. De hade inlett med en tuff och tajt 5-4-seger mot just Katowice innan de tog två raka segrar mot ungerska Fehérvár AV19.

Den här gången blev det en enklare seger för Rögle mot Katowice då ängelholmarna vann med 5-1.

Nyförvärvet Riley Sheen inledde målskyttet i powerplay bara fyra minuter in i matchen och senare i den första perioden kom också 2-0 då Oskar Stål Lyrenäs rakade in en retur.

Adam Tambellini tvåmålsskytt

I den andra perioden lyckades dock polackerna reducera men sedan klev Adam Tambellini in i handlingarna på allvar. Han hade redan fått en assist till Sheens fullträff men stjärnan skulle hamna i målprotokollet själv då han sköt in 3-1 i powerplay strax efter Katowices reducering.

Två och en halv minut in i den tredje perioden var det dags igen då Rögle fick spela powerplay och Tambellini sköt in sitt andra mål i matchen. Precis i slutet av matchen kom även 5-1 då Brady Ferguson tryckte in pucken i nät och det var Rögles fjärde (!) mål i powerplay i matchen.

– Det var skönt att få igång vårt powerplay och det var kul att komma igång och göra mål för det är en viktig säsong som väntar, säger Adam Tambellini till SVT efter matchen.

Adam Tambellini var därmed matchens lirare med två mål och en assist. Även William Wallinder stod för tre poäng i form av tre assist.

Rögle är därmed redan klara för slutspel i Champions Hockey League då de har tolv poäng av tolv möjliga. Senare i höst väntar gruppfinal mot schweiziska Zürich för att avgöra vilka som vinner gruppen.

Rögle – Katowice 5–1 (2-0,1-1,2-0)

Rögle: Adam Tambellini 2, Riley Sheen, Oskar Stål Lyrenäs, Brady Ferguson.

Katowice: Matias Lehtonen.

