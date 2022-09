Med SHL-premiären lite mindre än en vecka bort ställer flera lagen nu upp i sina sista träningsmatcher innan säsongen. För Växjö, Malmö och Leksands del slutade genrepen i seger.

Växjös försäsong har gett blandade resultat, men när de i kväll ställde upp mot Örebro i genrepet inför SHL-premiären avslutade de på bästa sätt, med en seger.

Det var däremot Örebros nyförvärv William Wikman som inledde målskyttet sent i den första perioden, men efter det fick de inte in några fler puckar bakom Emil Larmi.

Växjö kunde istället vända matchen genom Ludvig Nilsson och Lukas Bengtsson. För att sedan slå in den mest smärtsamma spiken i kistan när tidigare Örebroforwarden Glenn Gustafsson satte 3–1-målet. Miika Koivisto avslutade sedan med 4–1 i sista minuten av matchen.

Växjö tar med sig kvällens resultat in i SHL-premiären 17 september och bortamötet mot Oskarshamn.

*****

Malmö vände och vann sent

För just Oskarshamn såg det länge ut att bli ett positivt resultat i mötet mot Malmö, men ett sent mål av Carl Söderberg och ytterligare ett mål i förläningen gav Redhawks segern.

Det var Ahti Oksanen och Oskarshamn som inledde målskyttet, men två puckar från Pathrik Westerholms blad hittade sedan nätet för Malmö.

Patrik Karlkvist ville inte vara sämre och vände matchen igen med två mål. Skyttekungen gav Oskarshamn en ledning som såg ut att hålla hela vägen till sista signal, men i sista minuten kvitterade Malmö genom Carl Söderberg. Väl i förlängningen dröjde det inte lång tid innan Marcus Sylvegård satte det avgörande målet.

*****

Övertidsseger för Leksand

Även Leksand var på is under kvällen, men mot Allsvenska MoDo. Laget från Dalarna gick in i den sista perioden med ett 1–2-underläge, men kunde till slut vända matchen. Efter övertid kunde man precis som Malmö och Växjö säkra en seger i sitt genrep.

