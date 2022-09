Henrik Lundqvist jobbar sedan tidigare som expert i samband med New York Rangers-matcher. Nu kliver svensken in i en ny roll för Madison Square Garden-organisationen, meddelar New York Rangers på sin hemsida.

Tiden som burväktare må vara över, men Henrik Lundqvist fortsätter karriären med New York Rangers. Denna gång kommer han ingå i en ny roll vars arbete inkluderar att stödja olika affärsverksamheter för MSG Sports och MSG Entertainment.

Han kommer att representera de två företagen inom olika områden, däribland affärsrelaterade verksamheter, partner- och sponsorskap, och att stödja deras ideella välgörenhetsorganisationen Garden of Dreams Foundation i deras arbete. Lundqvist kommer även att fortsätta som MSG Networks ledande studioanalyst, skriver New York Rangers på sin hemsida.

Den 40-årige Lundqvist uttrycker sin glädje över sin skräddarsydda roll inom organisationen på hemsidan, där han säger följande:

– I själ och hjärta är jag en Ranger, och Madison Square Garden är mitt hem. Jag är väldigt lycklig över att kunna fortsätta min relation med MSG och Rangers i denna spännande, expanderade roll.

“Kommer utnyttja sin passion”

James L. Dolan, styrelseordförande för dem två organisationerna, samt VD för MSG Entertainment, tror att positionen kommer passa den forne målvakten som handen i handsken:

– I denna nyskapta roll kommer han att kunna utnyttja sin passion för sport och underhållning, samt för staden som han älskar så innerligt, för att stödja MSG:s företag och partnerskap. Vi är övertygade om att han kommer att ha en stor inverkan på våra organisationer, våra varumärken och våra olika arbeten inom välgörenhet i New York City.

Lundqvist har under en längre tid varit involverad inom välgörenhet och startade, tillsammans med sin fru Therese, välgörenhetsstiftelsen “Henrik Lundqvist Foundation” under 2014.

Under sin tid med New York Rangers spelade den svenske målvaktslegendaren hela 887 matcher för klubben. Hans 15 säsonger i det blå-röda stället hyllades tidigare i år i Madison Square Garden där han fick sin tröja med nummer 30 hissad i taket.

TV: Victor Hedman om ilskan efter Stanley Cup-finalen