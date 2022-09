Med en ny huvudsponsor på gång för Hockeyettan bjuder ligan in Boden som medlem igen. En invit som inte togs emot särskilt väl. Istället kräver man hårdare straff för bojkotten.

– Att återvända som medlemmar till ligan är inte aktuellt innan dess att frågan om bojkotten är löst, säger Boden ordförande Daniel Åström till NSD.

Det har varit svårt att missa Bodens tvist med ligaorganisationen i Hockeyettan om ATG:s TV-rättigheter och därefter även de andra klubbarnas bojkott av bortamatcher mot Boden.

Nu går vi snart in i en ny säsong där det även kommer komma in en ny huvudsponsor för ligan. Tidigare under dagen kunde Norrbottens-kuriren berätta att ett nytt avtal redan är klart.

Hockeyettans ordförande Håkan Svensson skickade då även en inbjudan till Boden för att få dem att bli medlemmar igen.

– Vi hoppas att Boden tänker om och vill vara medlem för att bygga sitt eget och vårt varumärke. De är hjärtligt välkomna tillbaka den dagen de känner att det är intressant för dem. Jag tror vi får in mer pengar gemensamt om vi gör på det sättet, säger Svensson enligt NSD.

En inbjudan som inte togs emot med glädje, tvärtom drog det upp såren på Boden som istället kräver hårdare straff för klubbarnas bojkott.

– Att återvända som medlemmar till ligan är inte aktuellt innan dess att frågan om bojkotten är löst. Det vill säga de matcher då motståndarna inte dök upp på uppmaning av Hockeyettan. Det kostade oss närmare en miljon kronor. Det är nummer ett, säger Boden Hockeys ordförande Daniel Åström till NSD.

Inget beslut taget angående sändningarna

Ett pressmeddelande väntas komma inom kort angående ligans nya sponsor, men med säsongen endast tre veckor bort har det fortfarande inte tagits ett beslut angående sändningarna av matcherna den kommande säsongen.

– Det finns inga beslut tagna i och med att vi har förväntat oss att Hockeyettan hör av sig och berättar hur de vill ha det. Om de vill ha avtal med Boden Hockey angående sändningarna kan vi sätta oss ner och prata om det. Vi har tillskrivit ishockeyförbundet precis som tidigare och begärt våra sändningsrättigheter. Det är så vi får jobba fram tills dess vi kommer till samtal med berörda parter, säger Åström.

