Noah Östlund sprudlar med självförtroende under försäsongen. I kvällens träningsmatch mot Tingsryd fortsatte Djurgårdens stortalang sin fina form. 18-åringen “zorrade” in pucken på Zegras-manér till 1–0 i 6–1-segern.

Det har varit svårt att missa Noah Östlunds prestationer under försäsongen. Den 18-årige talangen som tingades av Buffalo Sabres i första rundan av NHL-draften i sommar har tryckt in puckar för Djurgården. Det mesta talar för ett stort genombrott under den kommande säsongen.

När Stockholmslaget var på isen i kväll för försäsongens näst sista match klev han fram igen. Men denna gång var det inte vilket mål som helst. Från baksidan av målburen lyfte Östlund upp pucken på bladet och kastade in pucken i nät bakom Tingsryds målvakt. Ett typ av konst-nummer som NHL-stjärnan Trevor Zegras fått mycket uppmärksamhet för under de senaste säsongerna.

Liss tvåmålsskytt

Målet blev även det första i matchen och satte igång Djurgårdens målskytte. Olle Liss klev sedan fram med två mål och gav Stockholmarna en 3–0 ledning in i första periodpausen.

Tingsryd fick endast in ett mål bakom Carl Lindbom i Djurgårdsmålet medan ytterligare tre målskyttar säkrade en 6–1-seger åt Östlund och Co. Daniel Brodin satte 4–0 i powerplay innan John Norman och Ludvig Rensfeldt utökade sifforna.

