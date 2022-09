Sedan det kom uppgifter på att Nils Lundkvist är på väg bort från New York Rangers har flertalet rykten om hans nästa klubb florerat i tidningarna. Nästa klubb att kopplas till svensken är San Jose Sharks.

– Ett logiskt övergångsmål för Sharks just nu, säger en NHL-scout till San Jose Hockey Now.

Sedan New York Posts uppgifter i förra veckan om att Nils Lundkvist inte längre är önskad i New York Rangers har ryktena om var han hamnar varit många. Tidningen själva pekade kort därpå ut Detroit och Montreal som två möjligheter för svensken.

Nu skriver den initierade San Jose-reportern Sheng Peng att den 22-årige backen även kan vara ett alternativ för Sharks.

– Tycks vara ett logiskt övergångsmål för Sharks just nu. Bra skridskoåkning, spelskicklig back som har kört fast i Rangers, säger en NHL-scout till Sheng Peng på San Jose Hockey Now.

Peng menar att det till skillnad från i Rangers finns en plats “ledig” för Lundkvist där han skulle kunna kliva in som back på högersidan i det andra backparet. Endast Erik Karlsson skulle enligt Peng vara den som är framför Lundkvist av försvararna som spelar på just den högra sidan. Samtidigt menar han att det finns ett tomrum i lagets andra powerplay-uppställning.

– Lundkvist skulle passa in bra. Bra spelare, men han behöver lägga på sig lite vikt, säger en NHL-vd.

Han kan gå åt andra hållet

Men vad skulle krävas föra att trejd ska bli av?

Precis som New York Post tidigare rapporterat behöver Rangers mer djup på centersidan och kan därmed vara ute efter en trejd där en ung center ingår. Men endast om denne motsvarar Lundkvist värde. Peng pekar ut Sharks 20-årige Thomas Bordeleau som valdes av Sharks i andra rundan av draften 2020.

Alternativt skulle ett val i andra rundan av NHL-draften 2023 vara ett alternativ för att få igenom trejden.

Dessutom är Lundkvist en spelare som Sharks nya GM Mike Grier känner väl, då han innan sitt nya jobb var en del av Rangers organisation.

