Hockeyn i Örebro har stött på många olika fram- och motgångar och under en rad olika föreningar. I dag frodas Örebro HK i en stad som omfamnat föreningen. Lars “Mozart” Andersson har följt en brokig hockeyresa i stan.

– För själva staden betyder det väldigt mycket. Dom styrande har nog också insett att Örebro har ett bra varumärke, säger “Mozart” till hockeysverige.se.

Hockeyn i Örebro har genomgått en mycket brokig resa. Allt från det att Örebro SK gick upp i högsta serien 1965 till det att hockeyn bröt sig ur och bildade Örebro IK. Konkurs och uppstart i HC Örebro 90 som var starten på det som idag är det framgångsrika laget och föreningen Örebro HK. Ett lag som idag alltså utmanar på allvar om att vinna SM-guldet i vår.

En som varit med på en del at hockeyns historia i Örebro är mångåriga spelaren och ledaren, Lars ”Mozart” Andersson. Han debuterade i Örebro IK:s A-lag som 17-åring 1972 och är fortfarande med och jobbar inom organisationen. ”Mozart” förresten, vart kom namnet ifrån?

– Jo, från en kompis som kallade alla i grannskapet för något konstigt. Har inget med musik att göra, berättar ”Mozart” Andersson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det som fick mig att en gång fastna för hockeyn var farten och fläkten, men framför allt var det roligare än att träna fotboll.

– Intresset tycker jag ändå var relativt stort då. Det här var i slutet på 1960-talet och början på 70-talet då vi hade Mats Lindh, Yngve Hindrikes och Kent-Erik Andersson som förstafemma. Under matcherna mot Bofors var det runt 6 000 i hallen, så det har alltid funnits intresse för hockeyn.

Kent-Erik Andersson, Yngve Hindrikes och Mats Lindh. Foto: Arkivbild

Örebro IK kom sedan att bildas 1972.

– Det var då Lennart Thörn tog över. ÖSK hoppade av som hockeysektion och hockeyn bildade en egen. Det sågs inte riktigt med blida ögon, men det var ändå en resa som gick relativt bra och med Des Moroney som första tränare jag hade. Sedan hade vi bland andra Ivan Aronsson och Lennart Källén under ÖIK-perioden.

– Det hände mycket dom här åren. Vi var i elitserien, men var inte tillräckligt bra, hade inte riktigt organisation och erfarenhet som storlagen, Brynäs, Leksand, Skellefteå… ”you name it”. Det var många bra lag vid den här tiden. Dessutom kom vi sist båda säsongerna vi var i elitserien.

Örebro IK 1977. Foto: Arkivbild

“Jag har hört många historier om honom”

Örebro SK var uppe i högsta serien två säsonger mellan 1965 och 1967.

– Det var med Ulf Kjellman, “Roffe” Hallgren och dom här killarna. Jag var och såg deras matcher ibland, men jag såg aldrig någon match då dom spelade på uterinkarna här i stan. Utan jag var på matcherna efter att hallen invigts. Jag tror att det var 1964.

Hur upplevde du konkurrenssituationen mellan hockeyn, fotbollen och bandyn i Örebro vid den tiden?

– Jag spelade själv även bandy i FK Örebro och fotboll i Rynninge. Bandyn var stor vid den här tiden och har funnits med på hela resan jag kan minnas.

– Så länge jag har varit inom hockeyn har jag tyckt det varit svårt att hävda sig. Alla som satt på toppositioner var ÖSK:are. Det var något fint att vara ÖSK:are, men inte ÖIK:are.

– Vi fick inte renoverat här utan först satsade man på att bygga en ny bandyhall. Sedan hände det något där och idag har bandyn det tufft. Ungdomar spelar inte bandy längre. Vi har också problem att få ihop det här, men vi ser att generationen som kommer nu är den som såg oss först gå upp i allsvenskan 2009 och sedan elitserien 2012/13.

– Just nu har vi jättebra kullar och hävdar oss bra här i Örebro. Vi har även fått ihop det med vår akademi med (Henrik) Löwdahl, (Marcus) Weinstock och Kalle Olsson i spetsen. Just det här med att vi fått hit många talanger visar på det.

Örebros lag 1966. Foto: Arkivbild

En av idrottens kanske viktigaste personer för staden Örebro genom egentligen alla tider är Orvar Bergmark. Han spelade ishockey, bandy och fotboll i Örebro SK och var Förbundskapten för svenska fotbollslandslaget mellan 1966 och 1970. Bergmark var även med i den klassiska VM-finalen 1958 mot Brasilien.



– Orvar var en speciell människa. Så fort han kom in någonstans blev det tyst. Han hade en aura omkring sig.

– Han jobbade på idrottskontoret i Örebro, men var brandman innan jag kom in i hockeyn. Jag har hört många historier om honom, vilken fin människa det var. Jag tror att han betytt mycket för idrotten här i stan. När han var spelare och ledare var ÖSK alltid bra i fotboll. Jag har haft äran att träffa honom några gånger.

Orvar Bergmark, som var från Bureå utanför Skellefteå, avled 2004.

Orvar Bergmark. Foto: Bildbyrån

Var med klubben till graven: “Jävligt tufft”

Under säsongen 1998/99 gick Örebro IK i graven efter att klubben gått i konkurs. Tränare för laget var då Lars ”Mozart” Andersson tillsammans med Nils-Arne Björk.

– Stämningen i stan var då väldigt ledsam. Eftersom jag var med både då klubben blev ÖIK 1972 och dog 1999 kändes det jävligt tufft. Att stå i båset och vi skulle spela matchen…

– Då hade vi kämpat i många år för att få klubben att överleva. Vi var några, Håkan Friberg som var materialare, Nisse Björk… Vi var med som tränare då vi var ett bra alternativ eftersom vi nästan inte kostade någonting.

– Vi försökte att på något sätt få klubben att komma igen, men det gick inte. Under den här tiden hade vi även några bra herrar i styrelsen som försökte, ”L-G” Jansson var här, men på något vis var det nog så att folk hade tröttnat på att sporten kostade pengar.

– Att vi gick i konkurs var mest ledsamt, men när vi kom in på 2000-talet och HC Örebro tog över hela verksamheten hände det någonting. Framför allt kom "Micke" Fahlander in i bilden.

Vad hände där egentligen som lade grunden till att Örebro HK är där man är idag?

– Micke Fahlander var redan från början en hängiven Örebro-supporter, en Kumla-kille som det gått bra för i livet. Han tjänade pengar, ville hjälpa till och gick in med lite pengar.

– Han tyckte att det var kul och började att på något vis bygga någonting, men gick nog också på minor längs vägen. Sedan kom den dagen då jag blev lurad tillbaka hit tillsammans med Peter Andersson. Jag jobbade lite med juniorerna som spelade i J20 SuperElit.

– Att Peter kom hit var nog räddningen. Micke Fahlander bidrog med sin entusiasm och pengar. Peter bidrog med sin erfarenhet efter att ha varit ute i många klubbar, New York Rangers, Tyskland, Schweiz och Italien. Han vet hur en organisation behöver se ut.

– Vi fick lära oss att om vi skulle komma någon vart behövde vi ha en organisation på samma nivå som den som spelarna är på. Det går inte att ha en bra organisation och dåligt spelarmaterial eller tvärtom. Dessutom hade vi lite flyt på vägen.

Örebro firar SHL-avancemanget 2013. Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån

Har blivit en hockeystad

Nu har Örebro nästan utsålt på varje hemmamatch och det bottnar såklart i det intresse som byggdes med det som idag är Örebro HK.

– Just nu när fotbollen har det tufft vill folk glädjas åt något annat. Vi alla inom hockeyn är väldigt ledsna att fotbollen inte funkar. Örebro behöver både fotbollen och hockeyn.

– Nu är det som det är och för oss gäller det att ta vara på det här, stå kvar med fötterna på jorden, vara ödmjuka och inte kaxa upp oss. Vi måste jobba stenhårt, vilket vi gör, för att fylla hallen.

– Folk vill gå på hockey och vi har nu sålt 3 200 säsongsabonnemang. Dessutom har vi släppt lösbiljetter. Ståplats är slutsåld första matchen och jag tror inte det finns många biljetter alls kvar till den matchen.

Idag snackas det hockey igen på stan i Örebro.

– Ja, väldigt mycket, väldigt mycket. När jag går ut för att käka lunch kommer det alltid fram folk och vill prata hockey. Sedan är väl jag ett ansikte som folk har sett från det jag spelade.

– Att snacka hockey går alltid och jag tar mig tid för folk. Jag tror det också är en storhet vi har här, att vi försöker ta oss tid för folket i stan. Spelarna visar gärna upp sig, träffar partners och andra inblandade.

Har ni idag ett samarbete med Örebro SK-fotboll i och med att ni i princip sitter vägg i vägg med varandra?

– Han som har samarbete med fotbollen är vår vd "Micke" (Mikael Johansson). Jag vet att han pratat mycket med Simon Åström på ÖSK som nu slutade. Vi har försökt hjälpas åt i vissa frågor.

– Jag saknar lite det vi är i hockeyn, att vi är en hel drös av gamla spelare som jobbar inom föreningen. Jag vet inte om det idag är någon gammal spelare som sitter med i deras styrelse, sportgrupp eller liknande.

– Jag både hoppas och tror att fotbollen ska kunna vända det här. Det krävs att någon orkar ta tag i det.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Stark tro på årets lag

Vad tror du det betyder för staden att ha det här hockeylaget som tycks bli ett starkare varumärke för varje år?

– Jag tror det betyder mycket. Örebro har aldrig varit folkets lag utanför den här staden i varken fotboll, bandy eller hockey. Det är här i Örebro, gnällbältet och att vi har våra matcher mot Bofors, Västerås och sådana saker.

– För själva staden betyder det väldigt mycket. Dom styrande har nog också insett att Örebro har ett bra varumärke.

Hur ser du på dagens Örebro-lag?

– Vi har skött värvningarna på ett bra sätt. Behållit mycket av stommen som var bra förra säsongen, målvakterna, backarna och några forwards. Sedan har vi förstärkt på forwardssidan. Dessutom har vi utvecklat några juniorer jag tror kommer bli bra. Bland annat Leo Carlsson. Vi var några spelare som kommer ta steg, höja sig ett snäpp och bli bättre, (Oliver) Eklind, (Elias) Ekström och (Linus) Öberg.

– Mina kamrater frågar mig mycket om laget, men jag svarar att jag inte kommer sätta något betyg på någon ännu. När vi ska börja spela om poäng det är då sanningen kommer fram och spelarna visar vad dom går för. Det gäller alla lag, tycker jag, att man inte ska dra några slutsatser av försäsongen.

– När man sedan spelar inför fullsatta läktare mot fullt preparerade lag och ta tre poäng det är då det krävs att man verkligen är ett lag. Det tror jag Niklas (Eriksson), (Tobias) Thermell och (Stefan) Nyman, tillsammans med sportchefen jobbar stenhårt med. Jag tror det kommer bli bra.

“Mozart” Andersson. Foto: Ronnie Rönnkvist

