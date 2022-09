Jack Jablonski spelade ishockey tills en tackling lämnade honom förlamad. Tio år efter skadan kommer han nu ut som homosexuell.

– Genom att dela denna del av mig själv, hoppas jag kunna hjälpa någon annan där ute att undvika den smärta och ensamhet jag själv upplevt dem senaste tolv åren, säger han i ett inlägg på sociala medier.

Jack Jablonski spelade för Benilde-St. Margaret's School i High School-ligan i Minnesota, men efter en tackling bakifrån blev han förlamad från midjan och nedåt. Skadan inträffade under säsongen 2011/12 och han har sedan dess arbetat aktivt som en förkämpe för personer med ryggmärgsskador, skriver NHL på deras hemsida.

Den 26-årige Jablonski är känd inom hockeyvärlden då han vunnit “Community Hero of the Game” under årets Winter Classic. Han arbetar även heltid inom media för Los Angeles Kings.

I onsdags uppmärksammades han för någonting helt annat, då han beslutade sig att öppna sig kring en annan del av sin historia. På sina sociala medier delade han ett inlägg där han skrev:

“Jag gick från förvirring, till misstro, till förnekelse, till att trycka ned allting, till att slutligen känna acceptans och glädje. Den här processen har varit extremt tuff och ensam. Jag är stolt över vem jag är och jag är redo att berätta att jag är homosexuell".

“Ljudet av förändring”

Jablonskis resa tills acceptans har inte varit helt spikrak. Han beskriver hur han fått kämpa med att komma underfund med sina känslor och hur han känt sig annorlunda då han fått växa upp i en “heterosexuell, maskulin värld”. Därför tackar han de män och kvinnor innan honom som inspirerat honom till att nu komma ut med sin läggning.

“Ni har hjälpt personer som mig att känna sig bekväm med att vara sitt verkliga jag i det offentliga. En homosexuell man inom sportens värld” skriver Jablonski.

Sedan inlägget publicerades har han fått hyllningar från flera håll på sociala medier. Inte minst från NHL-klubbar och mediaprofiler.

På Twitter skriver ishockeyforskaren och universitetslektorn Tobias Stark:

“Lägg öronen mot rälsen, det som hörs är ljudet av förändring. Way to go!”

TV: Bellemares fritidsintresse vid sidan av hockeyn