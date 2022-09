I somras trejdades tidigare drafttrean Kirby Dach från Chicago Blackhawks till Montréal Canadiens.

Nu tecknar 21-åringen ett fyraårskontrakt med “Habs” värt 145 miljoner kronor.

Under sommarens NHL-draft i Montréal fick hemmapubliken uppleva dramatik då Montréal Canadiens genomförde två trejder på draftgolvet.

Först trejdade “Habs” bort den ryske backtalangen Aleksandr Romanov samt det 98:e valet i draften till New York Islanders i utbyte mot det 13:e valet i draften. Något som fick fansen på plats att häpna då Romanov var en populär back för sin hårda och oömma spelstil.

Men Montréal var inte färdiga där utan skeppade sedan det 13:e valet tillsammans med det 66:e valet i draften till Chicago Blackhawks i utbyte mot centertalangen Kirby Dach, något som fick fansen i arenan att jubla.

Kirby Dach har dock varit restricted free agent sedan trejden men nu meddelar Canadiens att de har kommit överens om ett nytt kontrakt med 21-åringen.

Montréal har nämligen sajnat ett fyraårskontrakt med Dach med en årslön på 3 362 500 dollar för ett totalt värde på 13,45 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär 145 miljoner kronor.

The Canadiens have agreed to terms on a four-year contract (2022-23 to 2025-26) with forward Kirby Dach.#GoHabsGo https://t.co/L2BN8cz076