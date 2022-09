Anton Mylläri fick inte vara kvar i Brynäs efter den senaste SHL-säsongen.

Nu är backen i stället klar för Pelicans i den finska ligan.

Förra året skrev Anton Mylläri på ett 1+1-kontrkt med Brynäs IF men i våras meddelade Gävlelaget att de inte tänkte utnyttja optionsåret i kontraktet och Mylläri fick därmed lämna klubben.

Han har sedan gått klubblös under hela sommaren och förra veckan kopplades han ihop med en SHL-konkurrent då det uppgavs att Mylläri kunde vara en lösning för Timrå.

Men nu står det klart att det inte blir något SHL-spel för backen den kommande säsongen – han flyttar i stället till Finland.

Blir klubbens fjärde svensk

Tidigare under onsdagen lade Pelicans ut på sina sociala medier att de skulle presentera ett svenskt nyförvärv i samband med deras träningsmatch under kvällen. Finsk media rapporterar nu att det är just Anton Mylläri som har skrivit på för Pelicans – något som klubben ska ha meddelat på arenans mediakub under kvällens träningsmatch mot HPK.

Anton Mylläri blir därmed den fjärde svensken i Pelicans säsongen 2022/23 då Peter Andersson, Viktor Persson och Lars Bryggman redan spelar i Lahtiklubben.

Tidigare i sin karriär har Mylläri spelat 187 SHL-matcher för Brynäs, Djurgården, Linköping och Malmö. Han har även gjort 153 matcher i HockeyAllsvenskan för Västerås och Oskarshamn.

