Talangen åkte på skräckskada – kan bli borta ett år

Den ryske forwardstalangen Kirill Tankov åkte på en skräckskada i en match i VHL under gårdagen. Enligt ryska Match TV har 20-åringen drabbats av en kotfraktur och kan bli borta i upp till ett år.

Kirill Tankov draftades av Pittsburgh Penguins år 2021 i sjunde rundan.

Forwarden har spenderat större delen av seniorkarriären i andraligan VHL. I år var tanken att 20-åringen skulle ta klivet till KHL.

Men är SKA-Neva St. Petersburg mötte Dynamo St. Petersburg åkte Kirill Tankov på en riktig skräckskada. 20-åringen föll hjälplös in i sargen med huvudet först. Det var efter en närkamp som forwarden trycktes in i sargen.

Scary. Watching SKA-Neva's game right now, Penguins prospect Kirill Tankov (seventh round, 2021) just went headfirst into the boards and had to be stretchered off the ice. pic.twitter.com/zIFoXZ324y

Dynamo St. Petersburg-spelaren fick matchstraff för förseelsen. Sent i går kväll meddelade sedan SKA St. Petersburg via sitt twitterkonto att den unga spelaren är kvar på sjukhuset.

During today's 2022/2023 VHL regular season match between Dynamo Saint Petersburg and SKA-Neva, our forward Kirill Tankov received an injury. He is currently in hospital.



We wish Kirill health and a speedy recovery! We're looking forward to seeing you on the ice again! #hcSKA pic.twitter.com/V46hnxmNRS