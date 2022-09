Erik Brännström blir kvar i Ottawa Senators.

Den svenske backtalangen har tecknat ett kontrakt för den kommande säsongen värt 900 000 dollar.

Det har varit en del rykten och Erik Brännströms vara eller icke vara i Ottawa Senators inför den kommande säsongen, speciellt då han även varit restricted free agent.

Men nu är det klart att 23-åringen blir kvar i den kanadensiska huvudstaden.

Under måndagen meddelade nämligen Ottawa Senators att de har kommit överens med Brännström om ett kontrakt för säsongen 2022/23 som är värt 900 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 9,7 miljoner kronor.

– Erik är en av de unga spelarna som vi hoppas ska ta nästa steg framåt under den kommande säsongen. Han flyttar pucken på ett bra sätt och spelade bra när han fick ta en lite större roll under fjolåret. Vi hoppas att den erfarenheten hjälper honom för säsongen som kommer, säger general managern Pierre Dorion i ett uttalande.

News Release: The #Sens have signed defenceman Erik Brannstrom to a one-year contract. The contract holds a value of $900,000 for the 2022-23 @NHL season: https://t.co/O5KLdvLbfK pic.twitter.com/CVLLgMbn2p