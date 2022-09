Ryan Murray är klar för en ny NHL-klubb efter att ha spelat i Colorado Avalanche.

Den förre drafttvåan sajnas nämligen av Edmonton Oilers.

2012 skulle Edmonton Oilers välja först i NHL-draften och förhandssnacket var huruvida klubben skulle ta en back vilket de verkligen behövde eller om de skulle välja ryssen Nail Jakupov som på förhand sågs som den självklara draftettan.

Ryan Murray var rankad som den bästa backen i draften 2012 men Oilers valde att inte satsa på Murray eller någon back över huvud taget utan i stället tog de Jaukpov som etta. Murray gick i stället till Columbus Blue Jackets som tvåa.

Nu, tio år efter draften, så hamnar Ryan Murray i Edmonton Oilers trots allt.

Under fredagskvällen meddelade nämligen Oilers att de sajnar den 28-årige backen till ett kontrakt för den kommande säsongen värt 750 000 dollar per säsong.

