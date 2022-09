Skellefteå förlorar sin CHL-premiär mot HC Davos från Schweiz.

Det efter att svenske landslagsbacken Klas Dahlbeck skjutit segermålet för Davos.

Under fredagskvällen klev Skellefteå in i Champions Hockey League då schweiziska HC Davos var på besök i Västerbotten.

Ett tufft motstånd för Skellefteå som ställdes mot ett Davos med flera svenska stjärnor i laget då Joakim Nordström, Leon Bristedt, Magnus Nygren och Klas Dahlbeck spelar för den schweiziska klubben. Även Dennis Rasmussen spelar i Davos men var inte med i kvällens match.

Davos inledde också matchen hetast och kunde ta ledningen efter redan 90 sekunder då just svenske Nordström assisterade till Dominik Egli som blev målskytt. Hemmalaget kunde dock kvittera bara några minuter senare då lagkaptenen Oscar Möller skickade upp pucken i nättaket med ett distinkt skott.

Det blev inga fler mål under matchens första 20 minuter men Davos kom återigen ut starkt i den andra perioden och kunde återta ledningen endast två minuter in i perioden. Men ännu en gång kunde Skellefteå kvittera. Den här gången var det genombrottsspelaren från i fjol, Rickard Hugg, som blev målskytt.

Precis som i de två första perioderna så inledde Davos bäst när den tredje perioden började. Det ledde till att svenske landslagsbacken Klas Dahlbeck sköt ett direktskott för 2-3 för schweizarna. Dahlbeck som vanligtvis är en ovan målskytt då backen endast sköt fyra mål på 60 matcher i KHL förra säsongen.

