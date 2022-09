Björklöven har till sist hittat sin nye målvakt. Det blir kanadensaren Alex D'Orio som fullbordar målvaktssidan.

Efter rykten om att Alex D'Orio kan vara aktuell för IF Björklöven, står det nu klart att målvakten kommer att vakta kassen för klubben i HockeyAllsvenskan. Detta bekräftar klubben i ett så kallat #kenttäcaminlägg på deras Instagram konto.

Den 23-årige kanadensaren kommer bilda målvaktsduo med den finske Joona Voutilainen.

– Alex är en välskolad "right" målvakt som agerar väldigt lugnt i målet. Vi tror han kommer att passa bra in här i Björklöven och bilda ett starkt målvaktspar med Joona Voutilainen, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Under förra säsongen spelade D'Orio 22 matcher för Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL, och 11 matcher för Wheeling Nailers i ECHL.

Målvakten har skrivit ett ettårskontrakt med det förväntade allsvenska topplaget.

TV: Svensken uppges vilja lämna Rangers