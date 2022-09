Enligt uppgifter från CapFriendly har forwarden James Neal blivit sajnad till ett tryoutkontrakt med Columbus Blue Jackets.

Under förra säsongen blev det 19 matcher för den tidigare stjärnforwarden James Neal i St. Louis Blues, där han gjorde två mål och två assister. Majoriteten av säsongen spelade dock den 34-årige kanadensaren med Springfield Thunderbirds i AHL, där Neal lyckades med 14 mål och 12 assister under 28 grundseriematcher. Även i slutspelet gjorde han en stark insats med sina fyra mål och åtta assist under 17 matcher.

Denna säsong siktar Neal mot framgång med en ny NHL-klubb, och ska provspela för Columbus vilket Capfriendly publicerade i ett tweet under natten.

Neal har flera års NHL-erfarenhet i bagaget och har under sin karriär spelat för en rad olika klubbar. Däribland Vegas Golden Knights, Nashville Predators och Pittsburgh Penguins. Under NHL-karriären har veteranen gjort 296 mål och totalt 559 poäng. under 869 grundseriematcher. Som bäst var han säsongen 2011/2012 då han gjorde 81 poäng med Pittsburgh Penguins.

