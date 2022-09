NHL-klubben tar tillbaka klassikern: "Speciell logga"

Klubben upplevde en av sina mest framgångsrika eror iklädda tröjan med “Goathead”-loggan. Nu tar Buffalo Sabres tillbaka den klassiska loggan.

Via sin hemsida meddelade Buffalo Sabres under gårdagen att den klassiska “Goathead”-loggan, som NHL-klubben använde mellan 1996 och 2006, kommer att pryda klubbens tredjetröja under den kommande säsongen.

Vid tolv hemmamatcher under säsongen 2022/23 kommer tröjan att användas. Hur tröjan ser ut har Sabres ännu inte offentliggjort, men klubben meddelar att den kommer att vara svart och röd. Det första tillfället som supportrarna kommer att få ta del av den nya tredjetröjan är i samband med “90's Night” mot St. Louis Blues natten till den 24 november, svensk tid.

“Kan inte vänta…”

Utöver den matchen kommer Sabres att använda tröjan vid fyra tillfällen i december, två tillfällen i januari, en gång i februari, tre gånger i mars samt en gång i april.

– Jag kan inte vänta på att sätta på mig tröjan, säger forwarden Alex Tuch i ett videoklipp på klubbens hemsida.

– Det här är loggan jag hade på alla affischer på mitt rum. Dominik Hasek, Ryan Miller, Maxim Afinogenov, Tim Connolly… Det är en speciell logga, helt klart

Med “Goathead”-loggan tog sig Buffalo, anförda av Miroslav Satan, Michael Peca och framförallt Dominik Hasek, hela vägen till Stanley Cup-final 1999 där man i slutändan förlorade mot Dallas Stars. Iklädda loggan tog sig laget även till två konferensfinaler (1998 och 2006).

Black and red is BACK. 😤



Our third jersey drops this November. — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) August 31, 2022

