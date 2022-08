Sam Steel fick lämna Anaheim Ducks efter att klubben inte erbjöd honom ett kvalificerande bud.

Nu är centern i stället klar för Minnesota Wild där han har skrivit ett kontrakt för den kommande säsongen.

I början av sommaren var Sam Steel på väg att bli restricted free agent men Anaheim Ducks valde att inte erbjuda något kvalificerande bud till centern och han fick därmed bli unrestricted free agents och fri att förhandla med alla 31 andra NHL-klubbar.

Efter att ha gått klubblös under nästan hela sommaren uppenbar sig dock nu en lösning för 24-åringen. Under tisdagskvällen presenterades han nämligen av Minnesota Wild som skriver ett kontrakt över säsongen 2022/23 värt 825 000 dollar.

Don't mean to 𝙎𝙩𝙚𝙚𝙡 anyones thunder but, @ssteel23 is coming to the #StateOfHockey! 🤩#mnwild