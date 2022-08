Mike Sullivan är den nuvarande NHL-coach som haft sitt jobb under näst längst tid.

Nu skriver han ett nytt kontrakt med Pittsburgh Penguins som gäller till 2027.

– Mike är en toppcoach i ligan, säger general managern Ron Hextall.

I december 2015 anställdes Mike Sullivan som ny huvudtränare för Pittsburgh Penguins och sedan dess har han vunnit två Stanley Cups med klubben, 2016 och 2017.

Han är därmed den coach i NHL som haft sitt jobb under näst längst tid då endast Jon Cooper har varit på sin position under längre tid då han anställdes av Tampa Bay Lightning i mars 2013.

Sullivan har två år kvar på sitt kontrakt med Penguins men redan nu meddelar klubben att de tecknar ett nytt treårskontrakt med coachen som gäller från 2024 till 2027.

– Mike är en toppcoach i ligan och det var väldigt viktigt för oss att ha honom på ett långtidskontrakt. Han är en grym ledare som är framgångsrik med sin kommunikation och ärlighet. Vi vet att “Sully” är engagerad i att fortsätta ha en vinnande kultur i Pittsburgh, säger general managern Ron Hextall i ett uttalande.

IN SULLY WE TRUST! 👏



We are proud to announce the three-year contract extension for Coach Sullivan.



The extension will kick in at the conclusion of the 2023.24 campaign, and run through the 2026.27 season. https://t.co/A9EnSXrUj3