Danmark behövde bara en poäng mot Tyskland för att säkra kvartsfinalplatsen.

Men då sköt Tyskland 2-3 i den sista sekunden och värdnationen Danmark missar därmed slutspel – och åker ut ur A-VM.

Efter segern mot Ungern tidigare i mästerskapet hade Danmark satt sig i en bra position för att ta sig vidare till kvartsfinal i VM.

De behövde nämligen bara ta en poäng i den avslutade gruppspelsmatchen mot Tyskland för att kliva upp på den sista slutspelsplatsen från grupp B. Det såg också ljust ut efter två perioder då Danmark ledde med 2-1 efter mål av Luleåforwarden Josefine Høegh Persson samt Emma Russell.

Men med drygt fyra minuter kvar av den tredje perioden kvitterade Tyskland till 2-2 men även om matchen gick till förlängning skulle Danmark säkra en plats i kvartsfinalerna.

Det hela skulle dock sluta i hjärtekross för danskorna, som tränas av svenskeBjörn Edlund som till vardags är sportchef i MoDo Hockey.

Med endast en sekund kvar att spela sköt Tyskland nämligen 2-3 då nya Djurgårdsbacken Tanja Eisenschmid blev målskytt.

