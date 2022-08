Team 17 vann den första matchen mot Finland. Men i det första returmötet föll Sverige med 4-3, efter en spännande tredje period.

Sveriges Team 17-landslag ska möta Finland tre gånger under helgen i en miniturnering länderna emellan.

Den första ronden gick till Sverige efter en seger med 5-3.

Under lördagen svarade Finland med att vinna med 4-3 och utjämna “matchserien” till 1-1. Det trots att det var Sverige som tog ledningen tre gånger om. Först blev det 1-0 via Alexander Zetterberg, sedan 2-1 via Melvin Fernström och 3-2 via Viggo Nordlund.

Kunde inte skaka av sig Finland

Men finländarna kom alltid tillbaka.

När Niklas Nykyri gjorde 3-3 inför den sista perioden innebar det en spännande avslutning på matchen. Väl där skulle Finland ta sin första ledning för kvällen när Emil Hemming satte matchavgörande 4-3 bakom Herman Liv i den svenska kassen.

Den avgörande matchen spelas under söndagen klockan 12.00.

TV: Emil Bemström om framtiden i Columbus