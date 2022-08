Här gapar det fortfarande oroväckande tomt

Snart är det september och endast en månad kvar till serieprmiär i Hockeyettan. Då borde trupperna naturligtvis vara klara och så nära fulltaliga det går, men så är det inte på alla håll. Idag riktas strålkastaren mot fem lagbyggen där det fortfarande gapar oroväckande tomt.



Försäsongen har rullat igång, i stort sett alla lag är på is och träningsmatcherna har börjat avlösa varandra. Men trots att det bara är en dryg månad kvar till seriepremiär och ett allvar som närmar sig gapar vissa trupper fortfarande oroväckande tomma.



Idag riktar jag strålkastarljuset mot fem lagbyggen i Hockeyettan där det på ett eller annat sätt framstår som att det finns mer att göra, större jobb att utföra innan de kan anses vara redo för att konkurera under en ny säsong i den allt vassare tredjeligan.



Kort och got