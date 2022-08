Zdeno Chára går en oviss framtid till mötes.

Nu ser det ut som att New York Islanders inte räknar med en fortsättning för backlegendaren.

– Vi planerar för att gå vidare, säger Islanders general manager Lou Lamoriello.

Efter en inaktiv sommar har New York Islanders vaknat till liv och tidigare i veckan förlängde klubben med flera spelare som Noah Dobson, Aleksandr Romanov och Kieffer Bellows.

Men det finns fortfarande en del frågetecken inför den kommande säsongen. Bland annat vad som händer med backveteranerna Zdeno Chára och Andy Greene.

Nu låter det dock som att duon inte har någon framtid i klubben.

– De är inte alternativ för oss just nu. Vi för inga diskussioner med dem och vi planerar för att gå vidare, om inget förändras med spelarna vi redan har, säger general managern Lou Lamoriello.

