Djurgården får en fin förstärkning inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan.

Cameron Schilling förlänger nämligen sitt kontrakt med klubben till 2024.

– Jag vill hjälpa den här föreningen tillbaka till SHL, säger backen till klubbens hemsida.

I våras gick Djurgården ut med att Cameron Schilling var en av spelarna som skulle lämna klubben efter degraderingen till HockeyAllsvenskan.

Men nu kommer ett glädjebesked för DIF då de har kommit överens med amerikanen som följer med ner till HockeyAllsvenskan då han skriver ett tvåårskontrakt med klubben.

– Det känns riktigt roligt att komma tillbaka till Stockholm och till Djurgården. Jag vill hjälpa den här föreningen tillbaka till SHL, säger Schilling till klubbens hemsida.

“Känt att saker varit ogjorda i DIF-tröjan”

Schilling kom in till Djurgården under förra säsongen och växte snabbt ut till en toppback för klubben. Han var en av lagets mest framträdande spelare och hade näst mest istid då han snittade 21:56 minuter per match.

Han gjorde nio poäng på 22 SHL-matcher och bidrog med två mål och en assist i kvalspelet mot Timrå – backen var därmed lagets bästa målskytt under serien. Tidigare i sin karriär har Schilling spelat tio NHL-matcher samt hela 594 matcher i AHL.

Enligt Djurgården kommer Cameron Schilling att ansluta till laget efter 8 oktober.

– Jag och 'Cam' har hållit kontakten egentligen konstant sen han lämnade för att resa hem. Det har funnits en stark känsla hos honom att komma tillbaka, just för att han känt att saker varit ogjorda i Djurgårdströjan. Nu när vi kommit överens känns det givetvis jättebra, säger sportchefen K-G Stoppel.

I och med detta har Djurgården nästan fastställt sin trupp inför den kommande säsongen då de just nu har två målvakter, sju backar och tolv forwards på kontrakt.

TV: Emil Bemström om framtiden i Columbus