Det blev återvändarnas kväll under gårdagens försäsongsmöten. Marcus Krüger gjorde sitt första i Djurgården sedan återkomsten i 5-1-vinsten mot Visby/Roma, medan Linus Videll avgjorde i förlängning mot Almtuna.

Hockeyallsvenskans försäsong är igång på riktigt. I gårdagens kvällsmöten ställdes Djurgården mot Visby/Roma. En match som de definitivt skulle dominera. Vilket de även gjorde. När första perioden var slut stod siffrorna 4-0 på tavlan.

Andra målet gjordes av Marcus Krüger, centern som efter över tio år gör återkomst i Stockholmsklubben. Målet var Krügers första för säsongen och därmed även det första efter återkomsten.

Men han var inte den enda återvändaren att hitta nätet. John Norman som nyligen kommit tillbaka till Sverige efter sex säsonger i KHL stod för 3-0-målet. Men poängbäst i matchen blev 19-årige David Blomgren som stod för det första och sista av Djurgårdens mål i 5-1-vinsten.

*****

I gårdagskvällens andra möte var det ytterligare en återvändare som fick strålkastarljuset på sig. Efter 2-2 vid sista signal i försäsongsmatchen mellan Södertälje och Almtuna togs matchen vidare till förlängning. Där klev han fram. Linus Videll, som senast var i Södertälje säsongen 2010/11 gjorde precis vad SSK-supportrarna hoppas att han kommer göra under hela kommande säsong. Videll klev fram och avgjorde mötet i förlängningen. Matchen slutade därmed med en 3-2 vinst till SSK.

Med i målprotokollet för Södertälje var även klubbens nya kanadensare Cole Cassels.

*****

Under fredagskvällen vann även Västervik sin första träningsmatch för säsongen med 3-1. Motståndet stod Vimmerby för. Ludwig Stenlund gånger två och Joakim Hagelin blev målskyttarna för hemmalaget.

*****

Kristianstads framgångsrika försäsong fortsatte även under gårdagskvällen. Efter vinster mot både Växjö och Rögle tog Skånelaget sig an Tingsryd. Matchen blev en jämn affär som bjöd på en hel del mål. Efter tredje perioden var ställningen 4-4 och matchen gick till förlängning. Pontus Netterberg som även inledde målskyttet i matchen, klev fram och gav Kristanstad sin tredje raka seger under försäsongen.

