Bedard: "Har inte sjunkit in ännu"

Kanada hade inga större problem med att få Tjeckien på fall i semifinalen. Supertalangen Connor Bedard stod för ett mål i 5–2-segern.

– Vi var väldigt bra, konstaterar Bedard.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tjeckien skrällde mot USA i kvartsfinalen, men hade inte krafterna att välta Kanada i semifinalen. Inför drygt 5 000 åskådare i Rogers Place i Edmonton kunde Kanada och Connor Bedard säkra sin plats i JVM-finalen efter en 5–2-seger.

Bedard sköt sitt fjärde mål i turneringen när han pricksköt in 2–0-målet i den första perioden.

– Jag såg att det fanns en lucka där vid plockhandsken och jag är glad att den gick in, säger Bedard.

Connor Bedard's release!🤩



Canada leads 2-0 in the final minutes of the 1st. #WorldJuniors pic.twitter.com/QycjmHBkbJ