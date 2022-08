Tidigare stjärnorna gör comeback – i division 1

Falu IF:s damlag gick under våren upp i division 1. Nu får klubben två meriterade förstärkningar för att hålla sig kvar i andradivisionen.

Madeleine Hall och Cecilia Östberg gör comeback för att hjälpa kvar Falu IF i division 1. Den meriterade duon är klara för spel i klubben den kommande säsongen.

Båda spelarena har förflutet i Leksands IF där de har uppnått kultstatus.

Cecilia Östberg har inte spelat aktivt sedan 2017, då för Färjestads BK i division 1. Då blev det endast tre matcher och lika många poäng. Sedan tidigare har den nu 31-årige forwarden spelat 151 matcher och gjort 201 poäng för Leksands IF i SDHL.

Hon var också en del av damkronorna under flera år och har bland annat tre VM- och två OS-mästerskap bakom sig.

Historisk säsong för laget

Madeleine Hall däremot spelade så sent som under den gångna säsongen i SDHL för Leksand. Efter att inte ha spelat säsongen innan blev det bara elva matcher under den gångna säsongen. Under karriären har det blivit 206 matcher för Leksand i SDHL och 110 poäng för centern.

Nu ska den välmeriterade duon ta Falu IF till nya höjder, klubben har nämligen aldrig varit så här högt upp i seriesystemet.

