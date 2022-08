Jesper Wallstedt kom till Luleå som en 15-årig målvaktstalang. Nu, fyra år senare, lämnar målvakten Sverige för att slå sig in i Minnesota Wild. I en intervju med Hockeysverige berättar målvaktstränaren Linda Blomquist om ynglingens utveckling.

– Han hade kommit långt, men han var kanske inte jätteerfaren, säger 38-åringen om hur det var när talangen kom till Luleå.

Klockan 02.00 i natt väntar semifinal i Junior-VM för ett svenskt lag som så här långt inte har imponerat. Däremot har flera spelare stuckit ut individuellt. En av dessa är målvakten Jesper Wallstedt som har Västerås som moderklubb, men 2018 valde att vidare utveckla sig som målvakt i Luleå. Där hade han inledningsvis Linda Blomquist som sin målvaktscoach.

I en intervju med hockeysverige.se 2020 svarade Wallstedt på frågan om vad det är för detaljer han rättat till tillsammans med Linda Blomqvist:

– Det handlar om små dagliga detaljer som att spela klart och vara noggrann. Saker i det dagliga spelet som jag kanske hade glömt bort lite hemma. Nu blir jag påmind om det hela tiden eftersom hon är med varje dag.

– Om det är något jag slarvar med så är Linda där och får tillbaka mig på vägen så jag kan jobba vidare.

En stor anledning till att han valde att flytta till Luleå var just lagets målvaktstränare Linda Blomqvist, för övrigt dotter till klubbens tidigare stormålvakt Mats Blomqvist.

– Att hon är där påverkar till stor del mitt val. Hon är inte bara en målvaktstränare utan är även en sjukt bra person som alltid finns där. Det är i alla fall vad jag har hört av Filip (Gustavsson) som jag har pratat med.

– Behöver du hjälp med något, möbler, kläder eller vad det nu kan vara så finns hon där och hjälper till. På isen är hon sjukt duktig med detaljer, att alltid jobba klart och sådant som du som målvakt behöver hjälp med, sa Wallstedt i en intervju med hockeysverige.se 2018.

Personliga utvecklingen

Linda Blomqvist minns också mycket väl då Jesper Wallstedt kom upp till Luleå.

– Han var en stor talang som hade kommit väldigt långt i sitt målvaktsspel både tekniskt och erfarenhetsmässigt. Redan då hade han spelat i landslaget och varit back-up i J20 VM även om han var två år yngre, berättar Linda Blomqvist för hockeysverige.se och fortsätter:

– Han hade kommit långt, men han var kanske inte jätteerfaren att vare sig träna eller leva som en elitidrottare.

Foto: Martin Jansson. Linda Blomquist har fått se Jesper Wallstedts utveckling från första parkett.

Och personen Jesper Wallstedt?

– Han var ung. Nu när jag fått jobba med och lärt känna honom ser jag att det då fortfarande fanns den unga omogna killen som inte kanske riktigt förstod innebörden helt och hållit, upplevde att saker var jobbiga. Precis som alla tyckte han att det var jobbigt att laga mat och bo själv.

– Där fanns den omogna unga, unga pojken som egentligen bara ville ha en kram. På isen var han sedan den här mogna killen som gjorde att det var en spännande kombination att få honom som person att växa upp.

Det där går ofta hand i hand, hur jobbade ni med det?

– Det har varit en process som tar tid och inget som går att skynda på. Det var något som fick ta tid med hjälp av mig, folk omkring honom och hans familj. Vi försökte skynda på processen lite genom att guida honom ”Det här är viktigt och det här är viktigt. Det här är inte viktigt och det ska du inte fokusera på”.

– Det har fått tagit sin tid och det är roligt att höra honom prata nu fem år senare. Han ekar mycket det vi har pratat mycket om under alla år.

”Firat små segrar längst vägen”

Har du fått styra om hans målvaktsspel mycket?

– Jesper hade kommit långt tekniskt då han kom till Luleå. Han hade en tydlig bild själv hur han ville spela, vilken typ av målvakt han ville vara.

– Det handlade mer om att få honom att förstå ”i vissa lägen på en högre nivå kommer du behöva göra dom här justeringarna så det är lika bra vi gör dom nu.” Den resan inledde jag och Jesper. Sedan tog Gusten (Törnqvist) över den. Han fick känna på att ”i SHL funkar det inte att göra så här utan jag måste styra om det”

– Det har mer varit småjusteringar och fokus på att få honom att orka spela det spel han vill, att orka hålla fokus på det sätt han vill. Sådant får också ta sin tid och inget man fixar över en sommar.

Med tanke på ert nära samarbete och relation, hur kändes det i hjärtat dagen då han debuterade i SHL?

– Det har varit jätteroligt att få vara med på Jespers resa. Jag och han har firat små segrar längst vägen som kanske inte syns på TV och så vidare.

– Klart att när han fått göra alla saker han sett framför sig är jag otroligt glad för hans skull, att det trots motgångar och så vidare går vägen och det vi har utstakat kommer att hända. Det är bara jätte, jätteroligt för honom.

Foto: Bildbyrån. Jesper Wallstedt lämnar Sverige efter JVM för att prova lyckan i USA.

Inför kommande säsong ska Jesper Wallstedt åka över till Iowa för att spela i AHL, men även jaga en plats i NHL hos Minnesota Wild.

– Det kommer bli en väldigt spännande resa för honom. På ett sätt tror jag det kommer bli en liknande den då han kom upp till Luleå. En omställning och att han måste lära sig hur man är och för sig där borta.

– Även lära sig spelet. Det kommer vara med fokus på matcher och mindre på träning. Det blir nog en omställning och med tanke på vad han har gjort senaste fem åren tror jag han är bättre rustad för det än vad han var då han kom som 15-åring till Luleå. Jag tror det kommer gå bra för honom.

”Lyckligt lottade som kan spela vem som helst”

Kommer du och Jesper ha kontakt då han är i USA likt det Pekka Alcén har med sina målvaktskillar som spelar eller har spelat i NHL?

– Ja, absolut. Det kommer vi. Han vet vart han har mig och hör av sig så fort det är någonting. Det kan vara allt från att skicka bilder på nya benskydden (skratt) till att bolla någonting.

– Det brukar falla sig ganska naturligt och dom brukar höra av sig då det hänt eller är något. Då vet dom att jag finns här.

– Samtidigt är det roligt att han får åka i väg på sin resa nu och på den ta med sig allt han har lärt sig hittills. Jag tror att han kommer klara det jättebra. Sedan har han väldigt mycket folk runt omkring sig som hjälper honom och han kan bolla med. Det är nog mest en trygghet för honom att han vet vart han har oss.

Hur ser du på hans insats under Junior-VM (intervjun gjord innan kvartsfinalen)?

– Jag tycker att han gjort det bra och jag såg hans sågning av sig själv efter matchen mot USA. Det är lite charmen med honom, att han har höga krav på sig själv och allt annat en perfektion är odugligt.

– Så tycker jag att det på ett sätt att det ska vara, men det är också viktigt att han släpper det snabbt och går ut och göra flera bra insatser.

– Det är lite annorlunda nu att gå från ett sommaruppehåll rakt in i ett JVM och spela matcher jämfört med förra gången då han hade spelat en halv säsong. Då blir det små beslut där man känner ”Där blev det ett felbeslut, Där skulle jag gjort si och så.” Så är det alltid på försäsongen, men det är klart att det syns med då man kliver in i ett JVM.

Foto: Bildbyrån. Calle Clang (v) och Jesper Wallstedt (h) utgör JVM:s kanske bästa målvaktspar.

Hur ser du på Jesper Wallstedt och Calle Clang som målvaktspar i Junior-VM?

– Det är ett av säkraste målvaktsparen Sverige har haft i landslaget på väldigt länge. Så har det egentligen varit från U16 och framåt. Jag har svårt att se att Sverige kommer kunna ställa upp med ett så starkt par närmsta åren.

– Vi har inga stjärnor som dom båda tillsammans och dom är lyckligt lottade som kan spela vem som helst av Jesper och Calle och ge laget chansen att vinna.

Hur delaktig känner du dig i Jespers prestationer då du sitter framför TV:n och ser honom spela?

– (Skratt) Inte delaktig alls. Jag och Gusten brukar prata om hans matcher och insatser. Vi tycker båda två att det är roligt att se vilken utveckling han haft och små detaljer han gör rätt. Då känner vi ”fasen vad vi har gnuggat det där, roligt att det sitter nu”. Saker vi vet att vi har lagt ner extremt mycket tid på för att det ska sitta och sedan sitter det. Det är väldigt roligt för både mig och Gusten att se, avslutar Linda Blomqvist.

