Under den gångna säsongen fick Adrian Kempe ett stort genombrott i NHL. Svensken stod för 35 mål och ledde sitt Los Angeles Kings till ett efterlängtat slutspel. För Hockeysverige.se berättar nu 25-åringen om hemligheten bakom succén.

– Jag kände att om jag spelar så mycket som jag gör – då måste jag skjuta mer, säger forwarden.

TUMBA (HOCKEYSVERIGE.SE.)

Adrian Kempe var ett av de stora svenska utropstecknen i NHL under den förra säsongen.

Svensken stod för 35 mål, och krossade sitt tidigare personbästa på 16.

Det var också första gången på fyra år som Los Angeles Kings var en del av Stanley Cup-slutspelet.

– Nu åkte vi ut i förstarundan, men det känns som att vi lika gärna hade kunnat vinna den och gå ännu längre. Det känns som att vi är på rätt väg. Det var många som inte räknade med oss förra året, det var bra för laget att visa att vi verkligen är tillbaka i slutspelet, säger forwarden.

Vad säger du om din egna säsong?

– Det hjälpte mig med mitt självförtroende att få spela varje match och känna att coachen litade på mig. Det var också en bra boost offensivt men det är sådant som förväntas av en när man spelar i en toppkedja. Det var ett bra år, nu gäller det att försöka bibehålla, kanske inte lika många mål, men ligga däromkring i alla fall.

Tumultet i början av NHL-karriären

I dag är Los Angeles Kings ett av NHL:s mest spännande lag med flera stora talanger i pipen.

Men så har det inte alltid varit.

Foto: Martin Jansson. Adrian Kempe under campen “Sports Heart".

När Adrian Kempe kom till organisationen 2015 var det en klubb på dekis. Där storhetstiden med två Stanley Cups på tre år var över. Den föråldrade truppen fick snabbt svårt att hävda sig i ligan och när svensken skulle etablera sig var det ett lag i ständig förändring.

– Det blev en rebuild efter första året. Det gjordes många trejds och det har varit lite upp och ner både för laget och för mig. Det var mycket som hände med många nya coacher och sådant där.

– Sedan den senaste coachen (Todd McLellan) kom in har vi varit på rätt väg och det kommer upp många duktiga spelare. Vi har sajnat spelare som hade riktigt bra år förra året också.

Hur var det att komma till klubben i det läget?

– När jag åkte över var mitt mål att ta en plats men jag visste ju att det skulle bli svårt, åtminstone mina första två år. Och så var det ju också. Jag fick spela i AHL och förtjäna min plats och när jag väl fick chansen gällde det att ta den. Vi har haft några tuffa år nu där alla vet om att vi är i ett stadie där vi kanske inte ska vara i slutspel just nu. Det kommer komma om några år.

Hemligheten bakom succén

Efter att ha etablerat sig i Los Angeles var Adrian Kempe en spelare som låg runt 30 poäng per säsong under sina första fyra år i ligan.

För att sedan fullkomligt explodera och stå för 35 mål och 54 poäng på en säsong.

– Det var egentligen ingen som förväntade sig det men spelar man med bra spelare kan det hända bra grejer. Jag var het och hade bra självförtroende. Nu ska jag försöka ladda om och göra en lika bra säsong.

Foto: Martin Jansson. Adrian Kempe var populär bland ungdomarna under campen “Sports Heart”.

I slutspelet blev det ytterligare sex poäng på sju matcher för forwarden.

Vad skulle du säga var anledningen till genombrottet?

– Jag kände under matcherna att jag inte har skjutit tillräckligt mycket under matcherna. I snitt har jag legat runt 100-150 skott per säsong. Jag kände att om jag spelar så mycket som jag gör – då måste jag skjuta mer. Jag vet att jag har ett bra skott och försöker använda det mer. Jag låg väl närmare 300 skott det här året. Jag dubblade alltså nästan antalet skott och det märktes på målen och chanserna jag skapade.

”Det man är där för”

Skulle svensken ta sig över 40 mål den kommande säsongen vore det första gången en King gjorde det sedan Luc Robitaille säsongen 1993/1994.

Men med säsongen Adrian Kempe hade, och ett nytt kontrakt värt 22 miljoner dollar, kommer en helt annan press.

– Det kommer bli tufft så klart och ibland har man perioder där det inte går som man förväntar sig. Då kommer pressen från media och från fans och då gäller det att kunna hantera det och hitta tillbaka till sitt spel.

Hur jobbar du för att hantera det?

– Jag försöker stänga av det utifrån när det är säsong. När man gör det bra förväntar sig tränarna att man ska göra det nästa match och nästa match. Det gäller att bara stänga av allt utifrån och bara fokusera på sig själv och på laget. Så klart måste man prestera om man ska spela i en första- eller andrakedja, så är det. Det är det man är där för.

Till nästa säsong finns förhoppningar om att både svensken och klubben tar ytterligare steg.

– Det var bra att vi fick prova på slutspel redan i år. Vi har en del spelare med bara ett par år kvar på kontraktet och så länge de spelar vill man ju vinna. Vi känner lite press från de äldre spelarna att gå för det, så vi tog in lite folk efter säsongen och gjorde bra grejer.

TV: Adrian Kempes snyggaste mål den senaste säsongen