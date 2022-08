Jättetalangen Lisa Östman har inte slagit igenom i den stenhårda konkurrensen i Luleå. Nu hoppas hon att lyftet ska komma i och med flytten till Leksand.

– Jag har hela tiden vetat vad jag kunnat, men inte fått ut det på isen, säger hon till hockeysverige.se.

Lisa Östman spås en lysande framtid, men skador och ont om speltid har gjort att hennes utveckling inte gått spikrakt uppåt. De senaste tre säsongerna spelade 19-åringen från Värmdö för Luleå, men till kommande säsong ska hon bli Kulla och spela för Leksand.

– Jag hade inte så mycket förväntningar när jag lämnade Stockholm för Luleå. Det var mer att jag var superglad att jag fått möjlighet att spela där det fanns en hög nivå på damsidan, berättar Lisa Östman för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var en ganska stor skillnad kulturellt Stockholm kontra Luleå. På så vis blev det en liten omställning, men jag trivdes väldigt bra och kom in i gruppen ganska fort. Jag tycker också att det skönt att det inte hela tiden behöver vara så mycket snack.



Vad menar du med inte så mycket snack?

– Dom pratar betydligt mindre uppe i Luleå än vad man gör i Stockholm (skratt). Till en början var kanske jag den som lät mest jämfört med att hemma i Stockholm inte varit den som hördes mest.

“Säsongen tog mer mentalt än man kan tro”

– Ja, jag var uppe ett år innan Klara. Astrid kom upp sista året jag var där. Jag är självklart jättebra kompis med båda och har hängt mycket med Klara på sistone.– Jag umgicks ändå med rätt mycket folk både från Östergötland, Luleå, Vindeln, Vilhelmina och allt möjligt.

Lisa Östman spelade innan hon kom till Luleå i ettan med Haninge, vilket skiljde sig en del förutsättningsmässigt jämfört med SDHL-klubben.

– Jag var så kort tid i Haninge. Det var mest för mig att få in lite matchspel. Jag känner att jag hade bra förutsättningar både i Haninge och Luleå.

– Sedan blir det en annan sak då hockeyn och skolan blir fokus. Luleå är en större förening och satsar hårdare än vad Haninge gör. Det gör att Luleå har lite bättre förutsättningar och möjligheten att kliva upp för att spela med dom som är betydligt bättre än vad du själv är.



Under sin andra säsong i Luleå blev det bara totalt sju matcher med klubbens andralag.

– Det var mitt under allt det där med Covid och säsongen bara stängdes av. Samtidigt som det var många covid-fall i vårt lag fick inte damerna plocka spelare från oss.

– Säsongen tog mycket mer mentalt än vad man kan tro. Det var ändå hockeyn jag hade flyttat dit för.

Har du en känsla kring om du tappade mycket hockeymässigt under den säsongen?

– Det är svårt att säga. Klart att det hade varit bättre för min utveckling om jag hade fått spela matcher. Jag kan inte säga om jag tappat mycket eller lite, men jag hoppas att jag inte tappat så mycket i alla fall.

“Luleå kunde inte lova mig speltid i SDHL”

Den senaste säsongen spelade Lisa Östman tio SDHL-matcher för Luleå och tolv matcher med andralaget i Division 1.

– Jag är jätteglad att jag fick möjligheten att vara med igen. Jag spelade även några (sex) matcher i SDHL under min första säsong. Tredje säsongen ville jag ta chansen när jag fick den och jag är nöjd med dom tio matcherna jag gjorde. Sedan är det alltid så att man vill ha mer, men nu blev det inte så.



Hur ser du på den konkurrenssituation som är i Luleå?

– Jag tycker det är bra när det är en tuff konkurrens eftersom det är på så sätt man kan sparra sig själv och varandra att bli bättre. Jag tror att det är en sådan miljö man utvecklas i.

– Jag trivs mer med att vara lite av en ”underdog” och sträva mot dom som är bättre än att vara den som drar hela tiden.



Valde du själv att lämna Luleå efter säsongen?

– Det var delat. Jag fick möjligheten att vara kvar, men Luleå kunde inte lova mig speltid i SDHL. Dom sa ”Du får självklart vara kvar, spela i Division ett och vara med när vi behöver dig.”, men jag sa att det inte var vad jag ville nu. Jag vill ta nästa kliv och då var inte det rätt för mig.



Ny klubbadress blev alltså Leksand.

– Ja, då hamnade jag här, säger Lisa Östman samtidigt som hon spricker upp i ett leende och kikar mot hennes nya hemmarink, Tegera Arena.

– Det var faktiskt en del klubbar både i Division 1 och på SDHL-nivå som hörde av sig. Jag var också runt och hörde med olika klubbar. Jag ville hamna i en klubb där både ledning och mitt eget lag tror på det jag gör. Samtidigt måste jag få den utveckling jag behöver och inte hamna i ett lag där jag inte får spela en enda minut.

– Jag tycker att jag hade en bra dialog med Alex (Bröms) och efter det kändes Leksand som ganska självklart.

“Jag vill få ut mer av det jag kan”

Lisa Östman är också övertygad om att hon kommer trivas med att bo i Leksand.

– Jag tror att det kommer gå jättebra. Jag har trappat ner och det har blivit mindre och mindre ställen, säger Östman med ett leende och fortsätter:

– Jag trivs med att allt ligger nära och att man har den kultur som det blir då det är mindre ställen. I Luleå trivdes jag jättebra med att det är en hockey-galen stad. Leksand är lika hockey-galet och det tycker jag är jättehärligt.



Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Personligen vill jag få ut mer av min kunskap och det jag kan. Jag har hela tiden vetat vad jag kunnat, men inte fått ut det på isen. Dessutom vill jag bli en mer bidragande spelare till laget.



Vad vill du bidra med?

– Jag har alltid velat se mig själv som en poängforward. Både bidra till det bakre, men även vara den som laget kan luta sig tillbaka på om det krävs att vi gör poäng. Antingen med mål eller assist. Det är vad jag haft svårt med senaste tiden, att få in puckarna där dom ska.

– Det kommer krävas en del och jag ska visa att jag har självförtroende nog att gå för det.



Vad vet du om nya coachen, Jordan Colliton?

– Väldigt lite faktiskt. Jag pratade lite med henne i juni. Hon berättade vem hon är och vad hon förväntade sig. Mer än så vet jag faktiskt inte. Det ska bli jättekul med en amerikansk coach och intrycket jag fått är att hon är jättehärlig, men också en driven och ambitiös coach.

Några hundra meter från oss ligger Leksands kyrka, får vi höra Lisa Östman sjunga där i vinter?

– Mamma har pratat om det, att jag borde gå med i någon kyrkokör. Om jag har tid så kanske. Det blir mycket hockey och träning, men klart att jag saknar sången och har alltid tyckte det varit jättekul att sjunga. Sång och hockey kommer det bli. Mycket hockey, men det är också så det ska vara.



Kommer du sjunga för tjejerna i omklädningsrummet?

– Det lär jag säkert göra och i duschen, avslutar Lisa Östman med ett skratt.

