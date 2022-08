Han är en av den stundande JVM-turneringens största stjärnor. Nu blir centern Mason McTavish också lagkapten för det kanadensiska laget.

– En sådan otrolig ära, säger 19-åringen.

Kanadas JVM-ledning jublade antagligen högt när Anaheim Ducks gick med på att låna ut Mason McTavish till deras lag. Centern, vald som tredje spelare i förra sommarens draft, förväntas kliva in i NHL den här säsongen, men får ändå spela JVM.

Nu står det också klart att han kommer att vara Kanadas lagkapten i turneringen i Edmonton.

– En sådan otrolig ära. Jag är otroligt tacksam och ödmjuk inför det här uppdraget, säger McTavish om utnämningen.

Captains for World Juniors...



C: Mason McTavish

A: Kent Johnson

A: Donovan Sebrango



Hear from Captain Canada!