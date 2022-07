John Klingberg ska slutligen ha gjort sitt klubbval. Enligt ESPN:s Kevin Weekes ska svensken ha skrivit ett ettårskontrakt med Anaheim Ducks värt sju miljoner dollar.

Den 13 juli klev John Klingberg ut som free agent på öppna marknadnen.

Många väntade sig att den snart 30-årige backen skulle casha in rejält efter att ha lämnat Dallas Stars,

Men det har mest varit tystnad.

Härom dagen kom uppgifter från Daily Faceoffs Frank Seravalli att svensken bytt agent, från Peter Wallén till Newport Sports Management. Efter det har det gått snabbt.

Nu uppger nämligen Kevin Weekes på ESPN att Klingberg hittat en ny klubbadress. Det ska handla om Anaheim Ducks. Men inte i form av något långtidskontrakt, utan ett ettårsavtal värt sju miljoner dollar. Det innebär att han kan bli unrestricted free agent igen nästa sommar om Ducks inte förlänger hans kontrakt.

