Efter 298 SHL-matcher tar Joel Mustonen klivet ned i Hockeyallsvenskan. Under fredagen blev finländaren klar för spel i Björklöven.

– Joel är den sista pusselbiten in på forwardssidan, säger sportchefen Per Kenttä om värvningen.

Björklöven fortsätter att rusta för att återigen vara med i toppen av Hockeyallsvenskan.

Nu genom att plocka in den rutinerade och SM-guldsmeriterade forwarden Joel Mustonen.

Den snart 30-årige finländaren ansluter på ett tvåårskontrakt efter att ha representerat Örebro den senaste säsongen.

– Joel är den sista pusselbiten in på forwardssidan i Björklöven. Han är en bra skridskoåkare som kan bidra i båda delarna av banan, säger Björklövens sportchef Per Kenttä i ett pressmeddelande.

Kom upp i Skellefteås organisation

Joel Mustonen spelade juniorhockey i Skellefteås organisation och debuterade där i elitserien redan som 18-åring. Via två säsonger i Pelicans i finska Liiga tog hans sig vidare till Örebro där han stod för sin mest produktiva SHL-säsong 2015/16. Då stod han för 15 mål och 25 poäng på 46 matcher.

Efter ett nytt stopp i Pelicans 2017 flyttade han sedan till Frölunda. I Göteborg var han med om att vinna ett SM-guld (2019) och två CHL-titlar under tre och en halv säsong.

Den senaste säsongen blev det fem mål och nio poäng på 42 matcher för Örebro under hans andra sejour i klubben.

