Anaheim Ducks förlänger kontraktet med Isac Lundeström. Svensken skriver på för två år till med Kaliforniaklubben.

Isac Lundeström hade sin genombrottssäsong under den gångna säsongen.

På 80 matcher blev det 29 poäng för svensken som draftades av Anaheim i förstarundan som nummer 23 år 2018.

Sedan dess har det blivit 151 matcher och 44 poäng i NHL för Ducks.

Nu får den Luleåfostrade forwarden fortsatt förtroende. Parterna har kommit överens om en förlängning på två år med en lönetaksträff på 1.8 miljoner dollar per säsong.

