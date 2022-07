William Eklund tackar nej till JVM

Sverige har sedan tidigare fått beskedet att Lucas Raymond och Alexander Holtz tackat nej till sommarens JVM-turnering. Nu kommer nästa avbräck. William Eklund avstår även.

Det saknades två stora namn när det svenska ishockeyförbundet för en månad sedan meddelade hur den svenska JVM-truppen var tänkt att se ut till sommarens turnering.

Många hade hoppats på att Lucas Raymond och Alexander Holtz både skulle komma loss för spel då uppskjutningen av mästerskapet öppnade upp den möjligheten för spelare i Nordamerika. Så blev det inte.

Med i originaltruppen från juni fanns även William Eklund som redan under förra säsongen gjorde sina första NHL-matcher för San José Sharks. Han skulle vara en av de stora stjärnorna i spetsen redan under vinterns turnering. Nu meddelar förbundet att även Eklund tackat nej. Som ersättare kommer en annan djurgårdsprodukt in i truppen. Nyligen draftade Liam Öhgren.

Ändring i Juniorkronornas trupp till JVM i Edmonton



Liam Öhgren, Djurgårdens IF, har lagts till i JVM-truppen. Han ersätter William Eklund, som tackat nej.



