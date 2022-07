Inför free agency frenzy var det Calgarys släppta stjärna, Johnny Gaudreau som var det absolut hetaste namnet. Flera lag påstods vara i en dragkamp om forwarden, men under natten valde Gaudreau chockartat nog att skriva på för Columbus Blue Jackets.

– Vi kände, OK, är det här på riktigt? Säger lagets general manager Jarmo Kekalainen till NHL.com.

Efter över 600 matcher och 600 poäng för Calgary Flames kom Johnny Gaudreau med beskedet att han ville testa free agency-marknaden. Under alla nio säsonger av sin NHL-karriär har “Johnny Hockey” representerat Calgary och har varit en självklar stjärna redan från start.

Det var därför inte särskilt överraskande att han var det hetaste namnet när free agency-racet började under gårdagen. Flera lag påstods rycka i stjärnan, bland andra New Jersey och New York Islanders, men till slut föll Gaudreaus val chockartat nog på Columbus Blue Jackets.

Under natten meddelade klubben att Gaudreau skrivit på ett monsterkontrakt värt 727 miljoner kronor. Kontraktet sträcker sig över de kommande sju åren. Det är kort sagt en av NHL:s största skrällar på länge. Även Columbus egna general manager verkar vara smått överraskad att det hela gick i hamn.

– Han berättar för oss att vi var en av hans primära destinationer. Vi kände, OK, är det här på riktigt? När vi insåg att ja, han vill komma hit, inledde vi seriösa diskussioner. Vi lät honom såklart veta att han var en av spelarna vi ville ha allra mest och när det blev riktigt seriöst och han sa “OK, jag vill komma hit”, då rodde vi det i hamn ganska snabbt, berättar Columbus manager Jarmo Kekalainen för NHL.com.

"Man kan inte säga nej till en sådan möjlighet"

Gaudreau stod under den föregående säsongen för sin poängmässigt bästa säsong hittills i sin karriär. På 82 matcher stod amerikanen för hela 115 poäng (40+75).

– Spelare av den här kalibern är inte tillgängliga särskilt ofta. Han ville komma hit, så man kan inte säga nej till en sådan möjlighet. Det är den stora anledningen. Jag tror att han var nummer ett på de flestas listor, antar jag, säger Kekalainen.

