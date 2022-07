New York Rangers har varit ute efter en ytterforward. Nu har man hittat honom i Vincent Trocheck, senast i Carolina.

Efter att Kaapo Kakko och Alexis Lafrenière, än så länge, inte har växt ut till att bli de världsklassyttrar som Rangers hoppades på vänder man sig nu till den fria marknaden.

Det är Vincent Trocheck från Carolina som har skrivit på för New York Rangers.

Och det är inget litet kontrakt.

Det på maxlängden sju år och har en lönetaksträff på 5.625 milijoner dollar, enligt The Athletics Arthur Staple.

Trocheck is seven years at $5.625-million AAV with the #NYR, according to a league source