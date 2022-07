Ottawa i förarsätet att sajna Giroux

Claude Giroux är en av de hetaste free agents som finns på marknaden. Nu kommer samstämmiga uppgifter från Nordamerika att Ottawa är nära att sajna forwarden.

Om några timmar öppnar cirkusen då NHL-klubbarna får börja skriva kontrakt med alla spelare utan kontrakt.

Claude Giroux är en av de stora stjärnorna som står utan kontrakt – och nu kommer rapporter om att Ottawa Senators leder racet om signaturen.

All signs point to the Ottawa Senators being the front runners to land UFA star Claude Giroux when the market opens today. @TSNHockey @TheAthletic