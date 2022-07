Brent Burns har med sitt stora skägg och sitt ännu större leende blivit en profil i NHL – nu trejdas backen till Carolina Hurricanes.

De senaste åren har Brent Burns varit en av de stora profilerna i NHL. Med en charmig personlighet och ett avigt och spektakulärt backspel har 37-åringen väckt reaktioner.

Nu står han återigen i centrum.

Den här gången är det en trejd från San José Sharks som gör att rubrikerna kommer. Det är Carolina Hurricanes som har plockat till sig backen och Lane Pederson i utbyte mot Eetu Mäkiniemi och ett val i tredjerundan i år 2023:s NHL-draft. Dessutom behåller Sharks en tredjedel av lönen.

Sharks-Hurricanes trade:



Brent Burns and Lane Pederson for Steven Lorentz, goalie prospect Eetu Makiniemi and a conditional 2023 3rd-round pick. Sharks are retaining 33 percent of Burns contract. @TSNHockey @TheAthletic