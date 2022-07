Klart: Rakell skriver långtidskontrakt med Penguins

Dagen innan free agency börjar skriver Rickard Rakell på ett nytt kontrakt med Pittsburgh. Svenskens nya kontrakt är över sex år och har ett värde på 282 miljoner kronor.

Istället för att testa den öppna marknaden står det nu klart att Rickard Rakell stannar i Pittsburgh Penguins.

Dagen innan free agency-cirkusen drar igång kommer svensken och Pittsburgh överens om ett kontrakt. Efter att ha kommit till klubben i slutskedet av säsongen via en trejd hann han göra 13 poäng på 19 matcher.

Nu står det klart att det blir fler.

Under tisdagen kunde klubben presentera en förlängning av kontraktet. Ett kontrakt som binder Rickard Rakell till klubben över de kommande sex åren.

Det totala värdet på kontraktet uppgår till 282 miljoner svenska kronor och har en lönetaksträff på fem miljoner dollar per säsong.

Welcome back, Rakell!



The Penguins have re-signed Rickard Rakell (@RickyRakell93) to a six-year contract extension.



The contract begins in the 2022.23 season and runs through the 2027.28 campaign, and carries an AAV of $5 million.



Details: https://t.co/TjVwqfk7cf pic.twitter.com/VWzDWtY1Hu