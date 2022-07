Dylan Strome är stortalangen som inte har fått det att lossna. Nu släpps han av Chicago Blackhawks, enligt insidern Mark Lazerus.

Efter att ha blivit draftad som nummer tre av Arizona Coyotes 2015 fanns det höga förväntningar på Dylan Strome.

Men någon stjärnspelare i NHL har det inte blivit av 25-åringen.

På 273 NHL-matcher har det blivit 170 poäng för centern. Sedan trejden till Chicago från Arizona säsongen 2018/2019 har det dock blivit ett uppsving där det bland annat blev 51 poäng på 58 matcher redan den första säsongen i klubben.

Den här säsongen blev det 22 mål, vilket är karriärsbästa, och totalt 48 poäng. Men någon fortsättning i Blackhawks blir det inte. Enligt The Athletics Mark Lazerus väljer Chicago att inte ge forwarden ett så kallat kvalificerande erbjudande, vilket innebär att Dylan Strome nu är en free agent.

Source: Blackhawks will not give Dylan Strome a qualifying offer and will let him walk as an unrestricted free agent.



