Colorado Avalanche är i full fart med att bygga sitt lag till nästa år. En viktig pusselbit i det blir målvakten Aleksandar Georgijev som nu skriver på ett treårskontrakt med sin nya klubb.

– Han ville ha en större chans – nu har han fått den chansen, säger Colorados general manager Joe Sakic till TSN.

Efter Stanley Cup-segern är Colorado Avalanche tvungna att bygga om för att hålla sig under lönetaket. Som en del av det valde man att släppa målvakten Darcy Kuemper och istället trejda till sig Aleksandar Georgijev från New York Rangers.

Nu meddelar klubben att man har sajnat den ryske målvakten på ett treårskontrakt värt strax över 10 miljoner dollar.

– Alex, han var en prioritet för oss. Vi gillar hans ålder, vi är ett yngre lag och känner att vi kan ha honom här under ett par år. Det är en kille som vi, från scoutingen, ser har en stor uppsida. Och han har visat det när han får starta och spela många matcher, det är då han är som bäst, säger Joe Sakic till TSN.

Mer ekonomiskt svängrum

Den 26-årige målvakten har sex säsonger med New York Rangers bakom sig där han främst har agerat back up. Först till Henrik Lundqvist och nu senast till Vezina Trophy-vinnaren Igor Sjestjorkin. På Manhattan blev det 129 matcher med 90.8 i räddningsprocent och 2.94 insläppta mål per match som resultat.

Lönetaksträffen på det nya kontraktet ligger på 3.4 miljoner dollar per säsong. Att jämföra med Darcy Kuemper som hade en träff på 4.5 miljoner dollar per säsong och som nu sitter på utgående kontrakt.

Aleksandar Georgijev ger därför Colorado ett billigare alternativ i kasse och mer svängrum när det kommer att sajna andra spelare på utgående kontrakt. Som till exempel André Burakovsky, Artturi Lehkonen, Valerij Nitjusjkin och Nazem Kadri.

